ELMS: Il VDS Panis Racing vince a Portimão e si assicura il titolo, Corvette campione in LMGT3

PORTIMÃO – Il VDS Panis Racing, sul tracciato dell’Algarve, ha chiuso una stagione semplicemente perfetta nella European Le Mans Series. Il team francese, guidato dall’ex pilota di Formula 1 Olivier Panis, ha messo in bacheca il titolo assoluto grazie a una vittoria netta nella 4 Ore di Portimão, la terza dell’anno dopo quelle ottenute a Spa-Francorchamps e al Mugello. Charles Milesi, Esteban Masson e Oliver Gray hanno così completato un percorso impeccabile, coronato anche dall’invito alla prossima 24 Ore di Le Mans, premio riservato ai campioni della categoria.

Fin dalle prime battute della corsa, la squadra francese ha imposto il proprio ritmo in maniera autoritaria. Dopo una partenza incisiva, Gray ha preso il comando nei primi 20 minuti superando la Oreca LMP2 del team Iron Lynx-Proton, che era scattata dalla pole con Jonas Ried al volante. Da quel momento in poi, il dominio del VDS Panis non è mai stato messo in discussione. Masson ha gestito con precisione la fase centrale della gara, mantenendo il margine sugli inseguitori, mentre Milesi ha completato l’opera nel finale con la freddezza di un veterano. Nessun errore, nessuna sbavatura: solo costanza e velocità, gli ingredienti che hanno permesso alla squadra di Panis di chiudere con oltre cinque secondi di vantaggio sulla Oreca 07 dell’Inter Europol Competition.

Per il team polacco, che schierava Tom Dillmann, Jakub Smiechowski e Nick Yelloly, il quinto secondo posto consecutivo è stato l’ennesima dimostrazione di solidità, ma non è bastato per contrastare la forza del VDS Panis. Una costanza encomiabile che, però, non ha fruttato più di un titolo di vicecampione. Alle loro spalle, il team Idec Sport ha dovuto accontentarsi del terzo gradino del podio. Daniel Juncadella, Mathis Jaubert e Jamie Chadwick, protagonisti di una stagione comunque positiva, hanno chiuso una gara lineare ma priva di guizzi, non riuscendo a impensierire i due equipaggi di testa.

Resta la soddisfazione per il successo ottenuto a Silverstone e l’esperienza che sarà preziosa per affrontare, con il marchio Genesis, l’impegnativo passaggio alla classe Hypercar nel Mondiale Endurance. Più indietro, la seconda Oreca 07 Gibson dell’Idec Sport, affidata a Paul-Loup Chatin, Job van Uitert e Paul Lafargue, ha chiuso ai piedi del podio, confermando la competitività complessiva del team francese, ma anche la difficoltà di trovare il guizzo necessario per lottare fino in fondo.

Nella classe LMP2 ProAm la battaglia per il titolo si è decisa soltanto nelle ultime ore di gara. La vittoria di tappa è andata al TDS Racing, grazie alla rimonta firmata da Mathias Beche, Clément Novalak e Rodrigo Sales, capaci di recuperare terreno nonostante una penalità di dieci secondi. Tuttavia, a festeggiare il campionato sono stati PJ Hyett, Dane Cameron e Louis Delétraz, secondi di classe e sesti assoluti. Con il team AO by TF, il trio ha conquistato il titolo ProAm e, come i campioni assoluti, anche l’invito alla prossima 24 Ore di Le Mans.

Per la squadra di Tom Ferrier si tratta di una conferma al vertice: dopo il titolo assoluto ottenuto nel 2024, AO by TF ha ribadito la propria supremazia nella categoria ProAm. Già vincitori anche in IMSA, Cameron e Hyett hanno replicato il successo europeo a pochi giorni di distanza dal trionfo oltreoceano. Per Delétraz, invece, questo rappresenta il quarto titolo ELMS in cinque anni, un primato che lo consacra tra i piloti più vincenti della storia recente della serie.

Il finale è stato invece amaro per l’Algarve Pro Racing. La squadra di casa, arrivata a Portimão da capolista della ProAm, ha visto sfumare le proprie speranze di titolo a causa di un contatto con la Mercedes AMG GT3 di Iron Lynx. La LMP2 portoghese, affidata a Kritom Lentoudis, Alex Quinn e Olli Caldwell, è stata costretta a una lunga sosta ai box che ha compromesso definitivamente la gara e la stagione.

In LMP3, dove il titolo era già stato assegnato a Silverstone, si è assistito all’ennesimo dominio del CLX Motorsport. Adrien Closmenil, Paul Lanchère e Theodor Jensen hanno portato a casa la quinta vittoria su sei gare firmando una stagione pressoché perfetta. Anche in Portogallo, il trio ha condotto la Ligier JS P320 dal primo all’ultimo giro mantenendo un ritmo inarrivabile per gli avversari. Alle loro spalle si è piazzata la Ligier del Team Virage di Daniel Nogales, Julien Gerbi e Rik Koen, mentre il podio è stato completato dalla Ginetta del DKR Engineering con Antti Rammo, Wyatt Brichacek e Mikkel Gaarde Pedersen.

In LMGT3, la Corvette Z06 GT3.R del TF Sport ha centrato un doppio trionfo, conquistando sia la gara che il titolo di categoria. L’equipaggio composto da Hiroshi Koizumi, Rui Andrade e Charlie Eastwood ha condotto una prova solida, controllando la corsa dopo una partenza movimentata. Koizumi, scattato dalla pole, aveva inizialmente perso il comando a favore di Clement Mateu, ma si è prontamente ripreso la leadership nel corso della prima ora, portando la vettura del team britannico al comando in modo definitivo. Da lì, Eastwood ha difeso con decisione la posizione dagli attacchi della McLaren 720S GT3 dello United Autosports, guidata da Wayne Boyd, Michael Birch e Garnet Patterson, garantendo alla squadra un titolo più che meritato.

Alle spalle dei vincitori, la Ferrari 296 GT3 del Richard Mille AF Corse ha tentato una strategia alternativa che, però, non ha pagato. Riccardo Agostini, Lilou Wadoux e Custodio Toledo hanno chiuso in ottava posizione, traditi da uno splash and go negli ultimi minuti che li ha privati anche della possibilità di lottare per il titolo. A chiudere il podio di classe è stata la Porsche 911 GT3 R delle Iron Dames, con Michelle Gatting, Sarah Bovy e Celia Martin, che hanno concluso la loro stagione 2025 della ELMS con un risultato incoraggiante e un’ennesima prova di solidità in un campionato sempre più competitivo.

Portimão ha dunque chiuso la stagione 2025 della European Le Mans Series. Come da tradizione, la lotta per i titoli si è decisa solamente nelle ultime ore di gara. Per il VDS Panis Racing, questo è stato l’anno della consacrazione. Ora lo sguardo passa già al 2026. Sarà il circuito del Montmelò, alle porte di Barcellona, ad inaugurare il prossimo campionato a metà aprile.

ELMS – 4 Ore di Portimão: Risultati Gara