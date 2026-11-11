FE, Lola ingaggia Schwartzman per la stagione 13: l'ex riserva Ferrari in F1 correrà anche il Wec con Peugeot

LONDRA - «Sono entusiasta di entrare in Formula E e di cominciare questo nuovo capitolo della mia carriera con Lola». Sono le prime parole del 27enne russo con cittadinanza israeliana Robert Schwrtzman in qualità di pilota ufficiale della Lola Motors, confermando le indiscrezioni di mesi fa della nostra testata. «La Formula E è un campionato unico e molto competitivo, e ho sempre desiderato correre in questa categoria», prosegue senza nascondere le difficoltà nel dover bilanciare gli impegni con il Wec, nel quale sarà impegnato con la Peugeot.

Già collaudatore e riserva della Ferrari in Formula 1 e in precedenza vincitore della Formula 3 e successivamente protagonista di una pole (da esordiente) alla Indianapolis 500, Schwartzman spiega di essere particolarmente contento di tornare a fare ciò che ama di più: «Soprattutto con una doppia stagione in due programmi di livello mondiale: una sensazione incredibile. Sono davvero grato a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per darmi questa opportunità. Ciò che rende così speciale entrare a far parte di questo progetto è lavorare con un nome leggendario come Lola, mentre entriamo nell'era Gen4. La monoposto è una vera “bestia” ed è divertentissima da guidare».

La casa britannica, che ha lavorato e lavora con la Yamaha alla messa a punto della Lola T004, doveva sostituire entrambi i piloti: Lucas di Grassi, che aveva anche portato il costruttore alla prima affermazione elettrica, a Sanya, in Cina, e che a stagione in corso aveva ufficializzato l'addio alla carriera agonistica, e Zane Maloney, il barbadiano nel frattempo ingaggiato dalla Nissan per sostituire Norman Nato. Nella storia dei rookie della Formula E Schwartzman è indubbiamente uno dei talenti di maggior successo, come dimostra anche il miglior tempo assoluto stabilito al volante di una Ds Penske Gen3 nella primavera del 2024 ai test di Berlino riservati ai debuttanti.

«I risultati e l'esperienza di Robert parlano da soli e siamo molto lieti di dargli il benvenuto in Lola Formula E. Sebbene entri nella serie come debuttante, dovendo affrontare una vera e propria curva di apprendimento contro veterani affermati, la sua comprovata capacità di adattarsi rapidamente a diverse categorie lo rende una prospettiva molto promettente per l'era Gen4», osserva il team principal Mark Preston.