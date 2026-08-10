FE, la Jaguar Tcs si gioca due titoli a Londra. E celebra i successi della I-Type 7 con due imprese da Guinness

LONDRA – Nell'arrivo in “volata” della Formula E, che sabato e domenica archivia all'ExCel di Londra l'era delle monoposto Gen3 e la Stagione 12, la Jaguar Tcs si presenta con i propri piloti ufficiali ancora in corsa per il titolo individuale, con un vantaggio di 14 punti sulla seconda scuderia per giocarsi l'alloro a squadre e anche con due primati da Guinness. Nell'ordine, il neozelandese Mitch Evans è secondo a due lunghezze da Jake Dennis (Andretti) della classifica generale, mentre il portoghese Antonio Felix da Costa, al suo primo campionato con la casa di Gaydon, è sesto a 33: in palio ce ne sono ancora 58. «Nel campionato piloti tutto è ancora in gioco – sintetizza Evans, che lascerà la squadra a fine campionato – e vincerlo sarebbe una sensazione incredibile. L'opportunità di conquistare il nostro secondo titolo mondiale a squadre nella gara di casa ci dà ancora più motivazione in vista di Londra».

Il primo record già finito del famoso libro è stato ottenuto assieme al partner e sponsor Tata Consultancy Services (Tcs), che grazie alla propria tecnologia ha contribuito alla realizzazione del più grande disegno Gps a piedi. Si tratta del perimetro di oltre 100 chilometri attraverso le strade di Londra che ha tracciato la silhouette della Jaguar I-Type 7, con 18 affermazioni e 23 podi della sola scuderia ufficiale (senza contare qi risultati del team cliente Envision) la monoposto elettrica più vincente fra quelle della Gen3. L'iniziativa ha anche un messaggio simbolico perché vuole sottolineare come le due organizzazioni siano unite «a lungo termine». Tata, del resto, è proprietaria del gruppo Jaguar Land Rover.

Una trentina di podisti, tra cui membri dei team Jaguar e Tcs, hanno completato il percorso con partenza e arrivo presso la sede londinese della società che fornisce servizi e consulenze. «Ogni corridore portava con sé un singolo dispositivo Gps – si legge in un comunicato – passato di mano in mano tra i partecipanti, rispettando i rigorosi criteri del Guinness World Records» per tracciare l'immagine mappare il percorso.

La seconda impresa da libro dei primati è quella stabilita dalla Jaguar Tcs per il maggior numero di partecipanti a una staffetta in un videogioco di simulazione di guida: 109 concorrenti si sono alternati al volante di una monoposto sul circuito virtuale di 2 km dell'ExCeL di Londra presso la sede tecnica della scuderia. Sul tracciato temporaneo, che ospiterà per l'ultima volta la Formula E, la Jaguar Tcs si è già imposta tre volte.