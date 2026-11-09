FE: Fusion, il secondo team Porsche “vicino” a Lando Norris. Lola ancora in alto mare per la scelta dei piloti

STOCCARDA – La Formula 1 “sbarca” in Formula E. L'era Gen4, quella delle monoposto elettriche più prestazioniali di sempre, comincia con la marcia giusta. Ad esempio con 12 squadre, il massimo previsto: non accadeva dal campionato 2019-2020, il settimo. Ad esempio con il calendario più esteso della storia, cioè con 21 gare, verosimilmente sforbiciate a 19 perché il doppio E-Prix inaugurale di Jeddah, in Arabia Saudita, “salterà”, almeno nella sua collocazione iniziale, nel fine settimana prima di Natale (la Dakar è già stata spostata tra Portogallo e Marocco): tra le ipotesi cui lavora l'organizzazione c'è quella di inserirlo nuovamente nel programma nel corso del 2027.

Ma anche con il coinvolgimento, almeno indiretto, di Lando Norris, il pilota britannico vincitore del titolo del 2025 e attualmente sesto della generale nella classe regina con la McLaren ad appena 16 lunghezze dal podio virtuale. Con Dan Richards ha dato vita al team Ln4 Fusion: l'operazione nel mondiale elettrico non è collegata direttamente alla stessa società, ma a parte il nome del team, anche le indiscrezioni parlano di un personaggio importante legato alla F1. La scuderia disporrà della monoposto Porsche 975 Rse (sei in totale al via) e della seconda licenza rilevata dallo stesso costruttore tedesco.

Le altre quattro sono quelle ufficiali (Pascal Wehrelin e Nico Müller al volante) e quelle della squadra cliente Cupra Kiro, affidate al confermato Pepe Martì e al rientrante Jack Hughes. Circa i nomi dei piloti della Fusion, che avrà Phil Charles come team principal (in uscita dalla Ds Penske) si parla del turco Ayhancan Güven, per il quale deve venire trovata un'intesa circa il punteggio per la licenza, e di una guida che potrebbe scombussolare gli attuali equilibri del mondiale elettrico.

L'altra grande novità è quella anticipata mesi fa dalla nostra testata sul passaggio alla Fortescue dell'ex team franco americano Ds Penske. Il costruttore transalpino si è dato alla vela, mentre l'imprenditore statunitense ha ceduto la quota di maggioranza della squadra alla società australiana, che ha strettissimi legami con la Jaguar, che fornirà le monoposto I-Type 08. La Jaguar Tcs correrà con Antonio Felix Da Costa e Stoffel Vandoorne, mentre la squadra cliente Envision ha ingaggiato Maximilian Günther e il debuttante Zak O'Sullivan.

I due piloti annunciati dalla Fortescue Zero Racing sono Taylor Barnard, “orfano” della Ds Penske come Günther nonché vincitore dell'ultimo e “drammatico” E-Prix della scorsa stagione, e Dan Ticktum, che ha rimediato un abitacolo in seguito al mancato rinnovo con la Cupra Kiro. La prossima settimana a Madrid sono in programma i test in vista del campionato numero 13 e qualcosa in più si dovrebbe sapere sui piloti ancora mancanti in griglia: inclusi i due della Lola.