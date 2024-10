Porsche ufficializza le due pilote donna per i test di Valencia. Nissan si affida alla Alpine Academy

La Formula E non parla italiano nemmeno quando in pista ci vanno le donne pilota, alle quali è riservata in via esclusiva l'ultima sessione di prove (3 ore, dalle 14 alle 17 di venerdì 7 novembre) dei test ufficiali di Valencia (che cominciano lunedì 4 novembre) che anticipano il via della stagione 11, il 7 dicembre a San Paolo, in Brasile. Cinque delle undici scuderie hanno ufficializzato i nomi delle ragazze che saranno al volante delle monoposto Gen3 Evo, mentre una sesta, la Nissan, ha chiarito di volersi affidare alla Alpine Academy, che lavora con una britannica e una tedesca.

La Tag Heuer Porsche ha confermato la 29enne della Repubblica Ceca Gabriela Jílková, che aveva già girato lo scorso autunno sul circuito Ricarrdo Tormo per un totale di 43 giri e 152 chilometri, e ha affidato il secondo bolide alla 24enne spagnola Marta Garcia, che aveva esordito al volante della macchina da corsa elettrica in primavera a Berlino dopo il fine settimana di gara. La Andretti, scuderia cliente della Porsche, aveva già annunciato l'impegno dell'americana nata in Cina nel 2004 Chloe Chambers, che gravita nell'orbita del team Haas di Formula 1, e della 22enne spagnola Nerea Marti.

La giapponese Nissan dovrebbe schierare Sophia Flörsch, 24 anni il prossimo 1 dicembre, e la 21enne di Gosberton Abbi Pulling: la germanica è stata la prima donna a conquistare punti in Formula 3, mentre la seconda con la Rodin Motorsport e nella F4 del Regno Unito. Il Team Principal della Envision Racing, Sylvain Filippi, ha optato per una debuttante assoluta e per una esperta dei test del mondiale elettrico. La scelta è caduta sulla 18enne Alisha Palmowski e sulla 31enne Alice Powell, alla sua quarta esperienza nell'abitacolo di una monoposto a zero emissioni.

Nemmeno il solo costruttore italiano impegnato in Formula E, uno dei due di Stellantis (l'altro è la Ds, che con la Penske non ha ancora reso pubblici i nomi delle due ragazze che porterà a Valencia), cioè Maserati (che da poco ha peraltro una donna alla guida della divisione Corse, Maria Conti), ha puntato sul vivaio nazionale. I test verranno sostenuti dalla 31enne colombiana Tatiana Calderon e dalla 26enne tedesca Carrie Schreiner, come altre colleghe impegnata con la Campos Racing.

La Neom McLaren si è affidata a Bianca Bustamante, una pilota filippina di 19 anni (saranno 20 a gennaio), che ha gareggiato anche nella Formula 4 italiana, e a Ella Lloyd, gallese, classe 2005, che rappresenterà la scuderia nella 2025 F1 Academy con la Rodin Motorsport.