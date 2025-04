Emerson Fittipaldi: «Antonelli speranza italiana, pilota straordinario è forte ed ha testa»

«Kimi Antonelli? E' una speranza italiana incredibile. Io conosco Kimi da quando ha cominciato con i kart, perché mio figlio ha fatto anche le corse con Kimi nei kart. Conosce la famiglia. Marco, il papà di Kimi, ha fatto il coach con mio figlio in Formula 4. A Cremona e al Mugello. Kimi è un pilota straordinario. Arriva molto giovane ma con il backup della Mercedes, del team Mercedes ed è già ad un livello molto competitivo dopo pochi Gp. Di solito quando si arriva in una squadra nuova, in una categoria nuova, come la Formula 1, non bisogna solo guidare, ma conoscere l'ingegneria, conoscere i meccanici, conoscere la categoria. Imparare come amministrare le gomme. Quello soprattutto. Lui ha imparato molto veloce. E' molto competitivo, molto veloce. Ha la testa giusta. Perché è importante avere un giovane con passione e impegno, è molto bravo».

Lo ha detto l'ex pilota di F1, Emerson Fittipaldi in occasione dei Laureus Awards. «La Ferrari avrebbe dovuto puntare su Kimi piuttosto che su Lewis?. La Mercedes ha preso Kimi già molti anni fa. La Ferrari, storicamente, molte volte non dà molte chance ai piloti italiani. L'esperienza del Commendatore. È una tradizione. Ci sono molti piloti competitivi, giovani, italiani. Dai kart alla Formula 4, Formula 3, Formula 2, che sono veloci. Così Ferrari, adesso con Frederic Vasseur, aprirà le porte ai piloti italiani. Kimi con la Mercedes sicuramente farà un bel risultato velocemente», ha aggiunto Fittipaldi.