Con Enel X e Bird arriva a Roma il primo servizio in sharing di monopattini elettrici

ROMA – Con la Formula E arriva a Roma anche il servizio di condivisione di monopattini elettrici. Enel X, la controllata del colosso italiano dell'energia partner del circuito a zero emissioni che sviluppa prodotti innovativi e soluzioni digitali divisione, promuoverà l'opzione assieme alla Bird Rides Italy. Il primo monopattino elettrico in sharing è stato a disposizione per i test lungo gli oltre 2,86 chilometri del tracciato dell'ePrix nella zona dell'Eur.

Enel X e Bird Rides Italy hanno firmato una specifica intesa per trasferire in Italia questa formula di trasporto sostenibile già disponibile in 100 città tra Europa e Stati Uniti. Sostenibile non sono perché il veicolo è scarsamente impattante per via degli ingombri, delle emissioni (atmosferiche ed acustiche) e dell'infrastruttura di ricarica.Tutti i punti di ricarica pubblici di Enel X verranno abilitati anche per i monopattini messi a disposizione dall'americana Bird.

L'opzione – che di fatto è intermodale e pensata per il cosiddetto “ultimo miglio” – è di semplice utilizzo anche grazie alla possibilità di visualizzare i monopattini elettrici disponibili nella app Enel X Recharge. L'applicazione relativa all'utilizzo, che prevede lo sblocco del veicolo mediante un codice, si può invece scaricare sul sito www.bird.co sul quale deve avvenire anche la registrazione. Il costo è di 1 euro per lo sblocco più una tariffa al minuto.

Finito il tragitto, il monopattino deve venire parcheggiato in un luogo sicuro che non ostacoli il traffico pedonale o veicolare. La nuova opzione si sharing è diventata realtà grazie ad un emendamento alla legge di Bilancio che disciplina l'utilizzo dei monopattini.