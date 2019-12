Enel X fornirà energia all'ETCR, il primo campionato di auto elettriche da turismo

ROMA - Enel X, la business line del gruppo Enel dedicata ai servizi energetici avanzati, sarà official smart charging supplier del nuovo campionato ETCR, il primo campionato multimarca di auto da turismo elettriche al mondo, promosso da WSC, società di consulenza in ambito sportivo. A partire da marzo 2020, Enel X fornirà le infrastrutture di ricarica rapida. L’iniziativa si aggiunge alle partnership con Formula E e MotoE. Enel X, spiega la nota, fornirà due tipologie di stazioni di ricarica rapida in corrente continua sviluppate specificamente per il campionato ETCR: un caricatore a connettore singolo da 60 kW e un caricatore a connettore doppio con due uscite da 60 kW in grado di fornire 120 kW quando è attivata una sola uscita.

I caricatori, integrati in apposite colonnine su ruote, saranno trasportabili e in grado di ricaricare le vetture ETCR in meno di un’ora. L’ETCR è la nuova piattaforma sportiva internazionale per auto da turismo che coinvolge vetture elettriche tecnicamente potenziate e adattate alle corse. ETCR avrà un impatto globale in Europa, Asia e nelle Americhe, che nei prossimi tre anni porterà alla nascita di ulteriori campionati regionali al fianco di quello mondiale. «La partnership con ETCR rafforza la nostra leadership tecnologica nel mondo del motorsport internazionale, confermando la nostra capacità di realizzare soluzioni innovative in grado di adattarsi pienamente alle diverse esigenze dei campionati» ha dichiarato Francesco Venturini, responsabile di Enel X.

«Le nostre collaborazioni all’interno del mondo del motorsport elettrico ci consentono di sviluppare e testare nuove soluzioni per vetture da corsa elettriche che possano poi essere riproposte su strada, con lo scopo di incrementare l’innovazione tecnologica nella mobilità sostenibile e migliorare l’esperienza complessiva delle vetture elettriche». Marcello Lotti, presidente di WSC ha affermato: «Enel X è una società leader nello sviluppo di strategie e prodotti per una mobilità sostenibile a livello mondiale. Aver ottenuto il suo supporto per la fornitura di stazioni di ricarica appositamente pensate per le auto dell’ETCR ci rende davvero orgogliosi» ha affermato. «L’esperienza che ha già maturato grazie all’impegno in altre categorie di motorsport parla da sè, per questo desideriamo stabilire con Enel X una lunga e proficua collaborazione».