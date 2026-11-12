Enzo Fittipaldi, dalla vittoria nella Formula 4 italiana all'Indy Nxt fino alla Formula E: correrà con la Lola Motors

LONDRA – Lola Motors porta in Formula E un altro nome legato alla Formula 1: il compagno di squadra di Robert Schwrtzman, già collaudatore e riserva della Ferrari, sarà il 25enne Enzo Fittipaldi, nipote del due volte campione della classe regina Emerson, che si è fatto vedere in più occasioni nella pit lane degli E-Prix, non solo a San Paolo, in Brasile, suo paese di origine. Il legame tra la dinastia Fittipaldi e la Lola è forte, visto che non solo lo stesso Emerson, ma anche Wilson e il figlio Christian hanno corso con le macchine della casa britannica.

La squadra ha scelto di lanciare due rookie nella stagione 13, di nuovo a dodici squadre (e 24 piloti) e con le monoposto Gen4 dalle prestazioni “esagerate”: entrambi sono già stati al volante di un bolide elettrico. Sia Schwartzman sia Fittipaldi avevano pilotato una Gen3 nella primavera del 2024 a Berlino. «Enzo è perfetto per Lola Formula E – ha assicurato il team principal Mark Preston – portando con sé un'esperienza maturata in diverse categorie di monoposto che si rivelerà preziosa nel passaggio alle corse completamente elettriche».

«Possiede il talento, l'etica del lavoro e le competenze tecniche necessarie per essere una risorsa preziosa in questa nuova era per lo sport e, durante i test, ha dimostrato una grande capacità di collaborare efficacemente con gli ingegneri per aiutarci a ottenere il massimo delle prestazioni dalla T004», ha aggiunto il 58enne manager australiano che aveva già vinto molto quando guidava la cinese Techeetah, anche assieme alla Ds, che ha lasciato il circuito alla fine della scorsa stagione.

Fittipaldi ha un legame forte con l'Italia, dove aveva vinto la Formula 4. Poi è diventato vice campione del Freca, gareggiando successivamente in Formula 3 e in Formula 2, rassegna nella quale ha conquistato due successi, salendo anche 13 volte sul podio. Lo scorso anno ha gareggiato nell'Indy Nxt, finendo secondo con quattro affermazioni, «il numero più alto di qualsiasi altro pilota nella stagione», sottolinea Lola, che ha Yamaha quale partner tecnico.

«Sono entusiasta di unirmi a Lola per la mia stagione d'esordio in Formula E – dice Fittipaldi - Questo è un grande passo avanti nella mia carriera agonistica e sono incredibilmente grato alla squadra per la fiducia che mi ha accordato. Sono felice di entrare a far parte della scuderia in un momento così stimolante, con progetti come la T70S che proiettano il passato iconico di Lola nel futuro». Il debutto ufficiale della monoposto e dei due piloti è in calendario la prossima settimana sul circuito Jarama di Madrid in occasione dei test (16-20 novembre) che anticipano l'avvio del campionato.