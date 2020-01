EPrix Cile, la Jaguar di Evans è un fulmine: sue SuperPole e qualifiche

SANTIAGO DEL CILE – Mitch Evans (Panasonic Jaguar) ha mosso due volte la classifica prima ancora dell'inizio del terzo ePrix della sesta stagione della Formula E. Il pilota neozelandese è stato il più veloce nelle qualifiche (1 punto) ed anche nella SuperPole (3) e partirà davanti a tutti. In entrambe le sessioni delle libere, il più rapido era stato Olivwe Rowland (Nissan e.Dams) che ha però distrutto la macchina nel giro ufficiale. Solo Lucas di Grassi (Audi Sport Abt) ha fatto peggio.

Il migliore in griglia fra i primi tre delle generale è solo nono: si tratta del belga Stoffel Vandoorne (Mercedes Eq). Ancora più lontani il primo, Alexander Sims (Bmw i Andretti), 15°, e Sam Bird (Envision Virgin), 16°. Le premesse per una gara emozionante ci sono tutte, anche perché gli assi della rimonta, a cominciare dal campione del mondo in carica, il francese della Ds Techeetah Jean-Eric Vergne (11°), sono attardati rispetto al podio, per il momento solo virtuale.

Assieme a Evans, dalla prima fila partirà anche Maximilian Günther, il tedesco della Bmw i Andretti che ha le carte in regola per fare un bel campionato. Il suo distacco da Evans è rimasto quasi invariato tra qualifica a giro decisivo, fra i 2 ed i 3 decimi. Dalla seconda fila scatteranno Pascal Wehrlein (Mahindra) e Felipe Massa (Rokit Venturi), entrambi con lo stesso tempo nella SuperPole, in ritardo di 818 millesimi dal neozelandese. Entrambi i “reduci” della Formula 1 sono pure ancorati a quota zero nella classifica individuale. Quello del Cile potrebbe essere l'eprix del riscatto.

In terzi fila ci sono Oliver Turvey (Nio 333) e Sébastien Buemi (Nissan e.Dams). Lo svizzero era terzo dopo le qualifiche, ma non è riuscito a bissare il tempo. Nella Top 10 ci sono ancora un altro elvetico, Edoardo Mortara (Rokit Venturi), l'altro alfiere della Mercedes Eq, l'olandese Nyck de Vries, e, decimo, il portoghese della Ds Techeetah Antonio Felix Da Costa. Il via alla gara verrà dato poco dopo le 20 italiane.