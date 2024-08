Barum Rally Zlìn: Stritesky (Skoda) centra il primo successo in casa, Paddon (Hyundai) insegue

ZLÌN – Anche quest’anno il Barum Rally ha confermato la tradizione che vuole un pilota ceco salire sul gradino più alto del podio. Nonostante le condizioni avverse e le numerose forature che hanno condizionato il fine settimana, la prova ceca del FIA ERC non ha tradito le aspettative. Questa volta è toccato a Dominik Stritesky fare gli onori di casa ottenendo il suo primo successo in una gara valida per il Campionato Europeo Rally. Il pilota Skoda, navigato da Jiri Hovorka, ha preceduto Simon Wagner e il connazionale Erik Cais.

Stritesky ha approfittato della pioggia caduta sulle speciali del Barum Rally di Zlìn per prendere il comando delle operazioni. Dopo aver fatto sfogare gli avversari, l’attuale leader del campionato rally ceco, nel corso della mattinata del sabato, ha rotto gli indugi. Conquistata la vetta al termine della quarta speciale, la difficile Rajnochovice, Stritesky non l’ha più mollata. Neppure tre forature lente, una accusata nella tappa del sabato e ben due nella domenica, hanno rallentato la marcia del ceco.

L’unica sbavatura, in un fine settimana pressoché perfetto, Stritesky l’ha commessa al termine della ripetizione di Pindula quando è finito in testacoda. Dopo lo spavento nella penultima prova del rally, il ceco ha preferito non forzare il ritmo badando a siglare il suo primo successo europeo. Miglior risultato in carriera per Wagner. Secondo, l’austriaco è stato l’unico pilota non locale a concludere nella top 5. Complice una scelta errata di pneumatici nella tappa della domenica, Wagner ha dovuto sudare più del previsto per tenere a bada un arrembante Erik Cais.

Terzo a meno di cinque secondi dall’austriaco, Cais ha pagato a caro prezzo una penalità di venti secondi per essere arrivato in ritardo al controllo orario della PS1. Costretto subito a rincorrere, il ceco non si è dato per vinto firmando ben sette scratch. Al termine della cavalcata, Cais ha ottenuto il primo podio nel FIA ERC precedendo Adam Brezik e Filp Mares, quest’ultimo unico pilota non Skoda nella top 10. Sesto posto per il campione europeo 2022 Efren Llarena seguito da Miko Marczyk, che ha incamerato punti importanti in ottica campionato, ed Hermann Neubauer.

Tutti si aspettavano l’ennesimo trionfo di Jan Kopecky. L’idolo locale era in lotta per la vittoria quando, nel corso della Rajnochovice, è stato costretto a gettare la spugna. Nella prova del sabato mattinata, il pilota della Skoda è uscito fuoristrada forando uno pneumatico. Fermatosi per sostituire la gomma, Kopecky ha perso terreno scivolando indietro nella classifica. Per la prima volta dal 2010, il ceco non è riuscito a vincere il Rally di Zlìn chiudendo al nono posto davanti a Václav Pech.

Hayden Paddon è riuscito a raddrizzare un fine settimana in cui rischiava di perdere la leadership del campionato. Costretto a sostituire due pneumatici forati nel corso del secondo passaggio della Rajnochovice, il campione in carica del FIA ERC è sprofondato al diciottesimo posto. Con Paddon nelle retrovie, Mathieu Franceschi poteva tentare il colpaccio prendendo il comando del campionato piloti. Sesto, nell’arco delle prime due speciali della domenica il francese della Skoda ha però subito una tripla foratura. Non disponendo di nessun’altra ruota di scorta, Franceschi è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Visto il ritiro del francese, Paddon ha quindi provato a recuperare terreno. Il neozelandese si è però dovuto accontentare della tredicesima posizione. Inoltre, grazie al terzo posto conquistato nella Power Stage di Halenkovice, Paddon ha ottenuto ulteriori punti che potranno rivelarsi fondamentali nel prosieguo del campionato. Sedicesimi i nostri Andrea Mabellini e Virginia Lenzi sulla Skoda Fabia Rally2.

Diciottesimo assoluto, il portacolori Ford Filip Kohn ha ottenuto il successo nel FIA ERC3. Non solo, trionfando nel rally di casa, il ventunenne di Praga ha chiuso in anticipo i giochi conquistando anche il titolo di classe. Primo successo nel FIA ERC4 per Patric Herczig. L’ungherese, al volante della Peugeot 208 Rally4, ha terminato il Barum Rally di Zlìn in ventesima posizione assoluta. Il prossimo appuntamento del FIA ERC si svolgerà, dal 30 settembre al 1° agosto, sui difficili asfalti dell’Irlanda con il Rally Caredigion.

FIA ERC – Barum Czech Rally Zlìn classifica finale