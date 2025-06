ERC: Dominio Skoda, Sesks vince il Rally di Polonia e Marczyk sale in vetta al campionato

MIKOLAJKI – Il Rally di Polonia ha regalato emozioni forti e contrastanti in un fine settimana segnato tanto dalle performance in prova speciale quanto dal dolore per una tragica perdita. L’evento, quarto appuntamento del FIA European Rally Championship 2025, si è aperto infatti con un minuto di silenzio in memoria di Matteo Doretto, giovane promessa italiana del rallysmo scomparsa durante un test pre-gara. Un tributo carico di commozione da parte dell’intero paddock, che ha scelto di onorare il talento e il sorriso del campione Italiano Junior prima di accendere i motori.

Dal punto di vista sportivo, la scena è stata dominata da Martinš Sesks, tornato a calcare i fondi sterrati dell’ERC dopo essersi dedicato quest’anno a un programma parziale nel WRC. Il lettone, già vincitore in Polonia due stagioni fa, ha imposto un ritmo insostenibile per tutti sin dalla seconda prova speciale, prendendo il comando e consolidando il vantaggio fino alla bandiera a scacchi. Navigato dal fido Renars Francis e al volante della Skoda Fabia Rally2 gommata MRF, Sesks ha firmato nove scratch sulle quattordici PS in programma, costruendo un margine di sicurezza che ha saputo gestire anche nei momenti di difficoltà.

Il suo rally non è stato però esente da sbavature. Nella PS3 il lettone ha perso il punto di frenata finendo nei cespugli, mentre nella giornata di domenica ha compiuto una breve escursione nei campi durante la tappa di Mikolajki. Episodi che avrebbero potuto compromettere la sua corsa, ma che il pilota baltico ha saputo superare con freddezza e lucidità. A completare il podio ci hanno pensato due volti del campionato: Miko Marczyk e Jon Armstrong.

Marczyk, autentico beniamino del pubblico di casa, aveva aperto il rally con il miglior tempo nella prima speciale ma ha poi dovuto cedere il passo a Sesks. Rimasto comunque in lizza per le posizioni di vertice, ha saputo approfittare del ritiro del finlandese Roope Korhonen — uscito di scena nella speciale di Pozezdrze mentre cercava di mettere pressione al leader — per risalire al secondo posto assoluto. Un risultato importante per il polacco, che non solo ha conquistato un podio sulle strade di casa, ma è riuscito anche a balzare in testa alla classifica generale del Campionato Europeo Rally.

Alle sue spalle ha chiuso Armstrong, autore di una rimonta furiosa nelle ultime battute del rally. Al volante della sua Ford Rally2, l’irlandese ha tentato il tutto per tutto nella parte finale della domenica, ma ha dovuto arrendersi per appena sei secondi accontentandosi, così, della terza piazza. Più staccato, ma comunque autore di una prova solida, lo svedese Isak Reiersen ha confermato il buon momento di forma visto in Svezia, portando a casa un quarto posto importante in chiave campionato.

Quinto al traguardo, Mads Østberg per la prima volta era affiancato alle note da Giovanni Bernacchini. Penalizzato da un guasto al turbo della sua Citroën C3 Rally2, il norvegese ha dato fondo a tutta la sua esperienza per rimontare posizioni e limitare i danni. Sesto ha chiuso Simone Tempestini, seguito da Mille Johansson e da Andrea Mabellini, rallentato da una foratura nella prima battute del rally. A completare la top-10 ci hanno pensato due giovani talenti locali, Jakub Matulka e Krzysztof Bubik, protagonisti di una prestazione solida e regolare.

Il weekend polacco ha però lasciato l’amaro in bocca a Jos Verstappen. L’ex pilota di Formula 1, sempre più coinvolto nel mondo dei rally, era in testa al Master ERC fino all’ultima prova. Ma nella Power Stage ha perso il controllo della sua Skoda Fabia Rally2 danneggiandola. A beneficiare dell’errore è stato Andras Hadik, che ha ereditato il successo per Ford. Tymek Abramowski ha vinto nel ERC3 a bordo della Fiesta Rally3, precedendo Ville Vatanen e Tristan Charpentier. Nello Junior ERC si è assistito al dominio assoluto di Calle Carberg, che ha lasciato il vuoto alle sue spalle, infliggendo oltre due minuti di distacco a Iaon Lloyd e Mark-Egert Tiits.

Concluso questo difficile Rally di Polonia, il FIA ERC si prende una breve pausa. I motori delle vetture si riaccenderanno in occasione del Rally di Roma Capitale. Unico appuntamento tricolore del Campionato Europeo Rally, la prova su asfalto che si snoderà tra la Città Eterna e le strade del Lazio andrà in scena dal 4 al 6 luglio prossimi.

FIA ERC – Rally di Polonia: Risultati