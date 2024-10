Rally Silesia: Paddon (Hyundai) si conferma campione Europeo, successo tricolore con Mabellini e Lenzi (Skoda)

KATOWICE – La bandiera italiana è tornata a risplendere in Europa. Andrea Mabellini e Virginia Lenzi hanno trionfato in Polonia conquistando il Rally Silesia, ultimo atto stagionale del FIA ERC. Veloci quanto bravi ad azzeccare la scelta degli pneumatici, l’equipaggio del Team MRF Tyres ha condotto la Skoda Fabia Rally2 in vetta alla classifica ottenendo un meritato successo. Tricolore sventolato anche dalla compagine italiana del BRC Racing Team che ha supportato, per il secondo anno consecutivo, Hayden Paddon e John Kennard nella conquista del titolo Europeo Rally.

Ad aprire il Rally Silesia è stato l’idolo locale Miko Marczyk. Il polacco, nella prova spettacolo del venerdì sera a Katowice, ha stampato il miglior crono battendo Mabellini e Paddon. La musica è cambiata nella prima tappa del sabato quando il campione in carica ha siglato subito due scratch istallandosi al comando della graduatoria generale. Paddon ha però dovuto guardarsi le spalle da Mabellini. Reduce dal secondo posto in Galles, l’italiano è risultato velocissimo sulle difficili e impegnative prove polacche scalzando il locale Marczyk per assicurarsi il secondo posto.

Chiusa la tappa del sabato con un distacco di poco meno di sette secondi dal leader Paddon, Mabellini ha quindi tentato il tutto per tutto domenica mattina. Viste le condizioni meteo variabili, l’equipaggio italiano ha optato per incrociare gli pneumatici montando due gomme da bagnato e altrettante slick a mescola morbida. La scelta si è rivelata azzeccata, tanto che Mabellini e Lenzi sono volati nella speciale di Silesian Voivodeship conquistando il comando del rally. La coppia italiana ha quindi consolidato il vantaggio andando a conquistare il primo meritato successo nel FIA ERC. Alla sua prima stagione completa nel Campionato Europeo Rally, Mabellini ha riportato il tricolore in cima al podi succedendo nell’albo d’oro, dopo ben tredici anni, a Luca Rossetti.

Perso il primo posto, Paddon ha rischiato di finire anche in testacoda. Dopo la disavventura, il neozelandese ha quindi sotterrato l’ascia di guerra puntando a finire il Rally della Polonia. Paddon, proprio nella Power Stage conclusiva, ha ceduto il secondo gradino del podio a Jon Armstrong. Il terzo posto, però, è stato più che sufficiente per confermarsi campione del FIA ERC per il secondo anno consecutivo. Paddon e Kennard hanno, inoltre, nuovamente regalato il titolo a squadre al BRC Racing Team. Soddisfazione anche per Armstrong che, navigato da Eoin Treacy, ha ottenuto il suo primo podio nel Campionato Europeo Rally.

Peccato per Simone Tempestini. Terzo al termine della prima tappa, l’italiano con licenza rumena ha perso il controllo della sua Skoda Fabia Rally2 uscendo di strada nella prima PS della domenica, la Marklowice Gorne. Scivolato fuori dal podio, l’idolo locale Marczyk si è dovuto accontentare del quarto posto davanti a Mathieu Franceschi. Chiamato a lottare per la conquista del titolo europeo, il francese non è riuscito ad essere sufficientemente competitivo sulle strade polacche dovendosi accontentare del secondo posto in graduatoria generale.

Al termine di un’intensa rimonta, l’alfiere della Citroën Yoann Bonato ha chiuso il Rally di Polonia in sesta posizione seguito da Gregorio Grzyb. Ottavo al traguardo, Jaroslaw Szeja ha conquistato il suo primo titolo nel campionato polacco. Il locale Zbigniew Gabryś e l’inglese Philip Allen, entrambi su Skoda Fabia Rally2, hanno completato la top 10. Fresco vincitore del FIA Junior ERC, Mille Johansson ha conquistato una schiacciante vittoria in ERC3 al volante della Ford Fiesta Rally3. Infine Calle Carlberg, con l’Opel Corsa Rally4, si è imposto in ERC4.

FIA ERC – Rally Silesia classifica finale