ERC: Teemu Suninen (Škoda) conquista il Rally di Polonia, Andrea Mabellini (Lancia) chiude quarto dopo aver sfiorato il podio

KATOWICE - Teemu Suninen ha finalmente sfatato il tabù conquistando la sua prima vittoria nel FIA European Rally Championship. Il pilota finlandese, affiancato da Antti Haapala sulla Škoda Fabia RS Rally2, si è imposto nell'82° Rally di Polonia, quarto appuntamento della stagione 2026. Al termine di una gara gestita con grande maturità sulle impegnative prove asfaltate della Slesia, Suninen è riuscito a battere i beniamini di casa Jakub Matulka e Miko Marczyk.

Il fine settimana era iniziato sotto il segno di Andrea Mabellini. Vincitore in Polonia già nel 2024, il bresciano aveva confermato il suo ottimo feeling con le strade della Slesia facendo segnare il miglior tempo nella prova spettacolo inaugurale disputata nel centro di Katowice. L'alfiere della Lancia Ypsilon Rally2 HF aveva preceduto di appena un decimo il campione europeo in carica Marczyk, Jakub Matulka e Dominik Stříteský avevano completato le prime posizioni. Suninen aveva invece concluso la serata in sesta piazza, senza lasciare ancora intuire quello che sarebbe stato il suo ritmo nella giornata successiva.

Il sabato è stato però segnato anche da momenti di grande apprensione. Le prime due prove speciali della giornata sono state interrotte e successivamente annullate a causa di due distinti incidenti che hanno coinvolto gli equipaggi formati da Marcel Neulinger e Jürgen Heigl e, successivamente, da Dominik Stříteský e Ondřej Krajča. Tutti sono stati soccorsi rapidamente e trasportati in ospedale per accertamenti. Le condizioni non si sono rivelate particolarmente gravi, anche se il pilota ceco è rimasto ricoverato per ulteriori controlli.

Alla ripresa della competizione Suninen ha cambiato completamente passo. Dopo che Matulka era riuscito a soffiare il comando della classifica a Mabellini, il finlandese ha firmato il miglior tempo nella quarta prova speciale prendendosi la leadership assoluta. Da quel momento il portacolori Škoda ha costruito il proprio successo grazie a una serie di prestazioni estremamente regolari su un asfalto caratterizzato da continui cambi di aderenza. Altri due scratch nel corso della giornata, hanno consentito a Suninen di chiudere la prima tappa con 8"4 di vantaggio su Mabellini, mentre Matulka e Marczyk restavano pienamente in corsa per il podio, separati da poco più di due secondi.

La domenica ha invece regalato una lotta serratissima alle spalle del leader. La prima prova della giornata, disputata sullo storico tratto di Przegibek, tornato nel percorso del Rally di Polonia dopo ventisette anni di assenza, si è purtroppo rivelata decisiva per le ambizioni di Mabellini. Penalizzato dalle basse temperature di pneumatici e freni registrare sulla sua Lancia, il pilota italiano ha perso terreno cedendo la seconda posizione a Matulka. Poco dopo anche Marczyk è riuscito a superarlo, relegandolo fuori dal podio.

Davanti al pubblico di casa, Matulka ha trovato ulteriore fiducia conquistando tre prove speciali nella tappa conclusiva e assicurandosi così il secondo posto assoluto, oltre al primo podio della carriera nell'Europeo. Marczyk è riuscito invece a difendere la terza posizione dagli attacchi di Mabellini, che ha tentato fino all'ultimo di ribaltare la situazione imponendosi nella Power Stage conclusiva. Il secondo tempo ottenuto dal polacco è però bastato per conservare il gradino più basso del podio con appena 2,6 secondi di vantaggio. Per Mabellini resta comunque il miglior risultato della stagione e una prestazione che rilancia le sue ambizioni nella corsa al titolo europeo.

Alle spalle dei primi quattro ha concluso Kajetan Kajetanowicz, protagonista di un convincente ritorno nell'ERC dopo quasi nove anni di assenza. Il tre volte campione europeo ha preceduto Marco Bulacia, autore del suo miglior risultato di sempre sull'asfalto, mentre il diciannovenne Adrian Rzeżnik ha conquistato una brillante settima posizione davanti al leader del campionato polacco Jarosław Szeja, capace di recuperare terreno dopo un testacoda nella mattinata conclusiva. William Creighton, rallentato da un'escursione nella giornata di sabato, ha invece avuto la meglio su Erik Cais nella lotta per il nono posto solamente grazie allo spareggio sui tempi.

Nel FIA Junior ERC è arrivata la prima affermazione del belga Tom Heindrichs. Il giovane pilota dell'ADAC Opel Rally Junior Team, nonché fratello dell’iridato WRC Thierry Neuville, ha amministrato con lucidità il vantaggio costruito nella prima tappa, approfittando anche di un errore del finlandese Aatu Hakalehto per imporsi con oltre 21 secondi di margine. Sul terzo gradino del podio ha chiuso Davide Pesavento, che grazie a questo risultato mantiene la leadership del campionato Junior con un solo punto di vantaggio proprio nei confronti di Heindrichs.

Finale ricco di colpi di scena anche nel FIA ERC3. Michał Chorbiński sembrava ormai destinato al successo davanti ai propri tifosi, ma un'uscita di strada nella penultima prova speciale ha ribaltato la situazione consegnando la vittoria a Ville Vatanen. Il finlandese ha così conquistato il secondo successo stagionale, balzando anche al comando della classifica della categoria con undici punti di vantaggio. Casey Jay Coleman ha invece completato una notevole rimonta fino alla seconda posizione, riscattando i problemi accusati già nella prova inaugurale di Katowice.

Il primo successo nel FIA ERC ha permesso a Suninen di rafforzare anche la leadership nella classifica del campionato. Il finnico può contare ora su 23 punti di vantaggio nei confronti di Mabellini. Il prossimo appuntamento del Campionato Europeo Rally andrà in scena sullo storico Barum Czech Rally di Zlín, in programma dal 14 al 16 agosto.