Evans (Ford) in testa al Tour de Corse tallonato dalla Yaris di Tanak. Neuville(Hyundai) è 3°

BASTIA – Ott Tänak prova a consolidare la propria leadership iridata nel Fia World Rally Championship. Al volante della sua Toyota Yaris l'estone è attualmente secondo nel Tour de Corse, valido come quarta tappa del mondiale piloti. É preceduto dal solo Elfyn Evans, che si è trovato bene sull'asfalto isolano. Il britannico è in testa con la Ford Fiesta con la quale è stato il più veloce in tre dei sei stage che hanno caratterizzato la prima giornata.

Il vantaggio di Evans, attuale quinto della classifica iridata, è di 4,5 secondi su Tänak che precede entrambi i rivali che gli sono più vicini in graduatoria. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) è terzo a 5,3 secondi dell'estone, rimediati quasi tutti sul secondo passeggio alla Bavella. Entrambi gli attesi assi francesi, Sébastien Ogier (Citroen C3) e Sébastien Loeb (Hyundai i20 coupé) hanno avuto un avvio in salita.

Loeb ha rimediato quasi 2 minuti nella crono inaugurale (diventati quasi due e mezzo a fine giornata) dopo essere andato a sbattere e temuto di aver rotto la sospensione. Il “cannibale” è ottavo nella generale provvisoria, mentre Ogier è sesto a poco più di 36 secondi, un terzo dei quali accumulati nel primo stage. «È stata un giornata molto difficile: devo trovare il modo di far 'girare' la macchina», ha dichiarato.

Dani Sordo sta ripagando la fiducia che gli ha accordato Andrea Adamo, numero uno di Hyundai Motorsport, che lo ha preferito ad Andreas Mikkelsen modificando i piani. Lo spagnolo è quarto a 26 secondi, anche se ha lamentato un “debito” di velocità. A meno di 4 secondi c'è la seconda Ford Fiesta, quella di Teemu Suninen, che conferma il feeling della macchina con il tracciato. Esapekka Lappi è settimo con la seconda Citroen C3 ad una decina di secondi dal suo “capitano”. Per Toyota, il Tour de Corse si sta rivelando più impegnativo del previsto: Jari Matti Latvala è tredicesimo a 3:33' dopo aver dovuto cambiare una ruota nella sesta cronometrata e Kris Meeke è precipitato in sedicesima posizione a 3:45'. Oggi, sabato, si corrono altri sei stage per un totale di 174,5 chilometri.