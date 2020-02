Evans “gemelli diversi”: un fine settimana da ricordare. Mitch ed Elfyn vincono in FE e nel WRC e diventano leader

ROMA – Il fine settimana degli Evans. Naturalmente anglofoni. Entrambi hanno vinto una gara mondiale “insolita” ed entrambi sono balzati in testa alla classifica iridata provvisoria. Sabato aveva cominciato il neozelandese e “protetto” di Mark Webber Mitch, 25enne pilota della Panasonic Jaguar. Il giovane di Auckland si è imposto nell'EPrix di Città del Messico: si tratta della seconda affermazione nella competizione elettrico.

La “curiosità” del circuito messicano è che, a differenza della altre gare, che si disputano su strade cittadine, si corre su un autodromo a oltre 2.200 metri di quota. È la pista intitolata ai fratelli Rodriguez. Anche la singolarità del successo di domenica di Elfyn Evans, che di anni ne ha 31 ed è britannico, è costituita del tracciato. Specialista del rally, il pilota gallese si è imposto in una prova che avrebbe dovuto disputarsi sulla neve, ma che è invece stata dimezzata proprio per le stranissime condizioni atmosferiche.

Come Mitch in Messico, anche Elfyn in Svezia (con la Toyota Yaris) si è aggiudicato una gara mondiale per la seconda volta. I punti guadagnati dalla coppia di Evans sono bastati loro per issarsi al comando della classifica generale piloti della Formula E e del Fia World Rally Championship. Nessuno dei due era mai arrivato tanto in alto.

Nel campionato elettrico Mitch Evans è al comando in solitaria con 47 punti e quattro gare già disputate, nel mondiale di Rally Elfyn Evans guida la classifica appaiato al vice campione del mondo in carica Thierry Neuville (Hyundai i20 coupé) con 42 punti guadagnati in due prove. Le due competizioni sono ancora lunghe ed entrambe sono state menomate: per via del coronavirus non si correrà in Cina, a Sanya, in marzo, e per via dei disordini nel paese è stato annullato il rally del Cile (16-19 aprile).