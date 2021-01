Evans (Toyota) scavalca Ogier e Tänak e passa in testa al Rallye Monte Carlo

MONACO – I piloti del team Toyota Gazoo Racing si sono assicurati il comando del Rallye Monte Carlo, scalzando Ott Tänak (Hyundai i20 coupé) dalla vetta. L'estone è partito subito “male” accumulando ritardo su ritardo tanto da chiudere la seconda delle quattro giornate di gara della tappa inaugurale del World Rally Championship a oltre 25 secondi dal nuovo leader. Che è il Elfyn Evans.

Pur avendo vinto un solo stage, il settimo, al volante della Yaris il 32enne britannico ha guadagnato la testa della classifica. Alle sue spalle c'è il campione del mondo in carica, il francese Sébastien Ogier, staccato di 7 secondi e 4 decimi. Dopo la quarta cronometrata, Toyota aveva addirittura tre macchine davanti: quelle di Ogier, Evans e del giovane Kalle Rovanperä, che senza i 10 secondi di penalità sarebbe addirittura stato davanti a tutti.

Il finnico ha ammesso di aver compito un «errore stupido» nella penultima frazione della giornata: una ingenuità che gli è costata quasi 47 secondi. Sabato ripartirà con 53,1'' da recuperare a Evans. Il podio è distante 28 secondi, quelli che lo separano da Tänak, che è terzo. Alle spalle del finnico c'è Thierry Neuville, il vincitore della scorsa edizione del Rallye Monte Carlo. Il belga della Hyundai ha un ritardo di 59,1'' e precede il compagno di scuderia Dani Sordo che non si è mai schiodato dalla sesta piazza. Solo che non è mai realmente entrato in gara e con 7 stage ancora da disputare viaggia a 1:49.6 dalla vetta.

Nella Top 10, Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia) è settimo ed è anche il primo del Wrc2. Lo tallona il giapponese della Toyota Katsuta Takamoto con la quarta Yaris del Wrc1. Il nipponico lo ha tiro perché gli rende appena una quindicina di secondi (a 4:05 da Evans). Fra i primi dieci ci sono anche due piloti che guidano una Ford Fiesta: il primo è il francese Adrien Fourmaux, impegnato nel Wrc2 (4:37.9 dalla vetta), ed il secondo è Gus Greensmith (Wrc1), che accusa un ritardo di 5:10.8. Sabato si prosegue con tre sole cronometrate per un totale di poco superiore ai 57 chilometri.