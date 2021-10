Evans (Toyota Yaris) vince il Rally di Finlandia e riapre la sfida al titolo piloti con Ogier. Sul podio le Hyundai di Tänak e Breen

JYVÄSKYLÄ – Il Rally della Finlandia ha emesso il primo verdetto definitivo del World Rally Championship 2021: il Toyota Gazoo Racing confermerà il titolo piloti. Con due prove ancora da disputare e per effetto del successo di Elfyn Evans con la Yaris e del ritiro di Thierry Neuville con la Hyundai i20 coupé restano in corsa solo due equipaggi della scuderia nipponica. Il britannico ha conquistato l'intero bottino (30 punti, 25 per la vittoria e 5 per il Power Stage) e ridotto a 34 punti il distacco dal compagno di squadra e campione in carica Sébastien Ogier, quinto al traguardo.

Il francese è a quota 190 e pur non potendosi limitare esclusivamente ad “amministrare” le prove in Spagna (già a metà mese) e in Italia appare largamente favorito nella volata che per lui significherebbe l'ottavo alloro iridato. In Finlandia Evans si è aggiudicato oltre la metà delle cronometrate (10 su 19) e dopo essersi issato in vetta alla classifica generale con l'ottavo stage nessuno lo ha più scalzato dalla prima posizione.

Il podio è stato completato da due piloti della Hyundai: Ott Tänak, a poco più di 14'', e Craig Breen, a oltre 42''. L'estone si era aggiudicato in febbraio il primo rally finnico della stagione, quello dell'Artico: per il momento è anche l'unica affermazione di questo campionato per Tänak. Per Breen si tratta invece del terzo podio consecutivo delle ultime tre gare in cui è stato schierato da Andrea Adamo, il numero uno della squadra coreana. Il manager italiano ha dichiarato che la ragione della presenza di Hyundai nel Wrc è il titolo a squadre, un obiettivo ancora possibile, anche se decisamente difficile da raggiungere: il vantaggio di Toyota è di 61 punti (441 a 380).

Neuville ha dovuto abbandonare la corsa per un problema al radiatore nel pomeriggio di sabato quando era quinto. Il belga, che viene preceduto da Evans di 36 punti, dovrà lottare per restare sul podio mondiale, anche se il secondo posto resta artimeticamente alla sua portata. Alle sue spalle ci sono Kalle Rovamperä (Toyota Yaris) a una lunghezza (zero punti in Finlandia) e lo stesso Tänak a due. L'ordine d'arrivo vede anche il ritrovato Esapekka Lappi, che ha corso con la Rte Motorsport al volante di una Toyota Yaris, in quarta posizione, e i due piloti della M-Sport con la Ford Fiesta al sesto e settimo posto: Gus Greensmith e Adrien Fourmaux. Temu Suninen con la Polo Gti Rs, si è classificato ottavo e primo del Wrc2.