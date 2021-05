Extrem E, la Rxr di Rosberg vince in Senegal anche la seconda tappa. Loeb e Gutierrez 2^ nella generale nonostante il 4° posto

DAKAR – Attenti a quei due! Johan Kristoffersson e Molly Taylor hanno vinto anche la seconda prova dell'Extrem E, la nuova serie automobilistica riservata ai Suv elettrici. Lo svedese e l'australiana schierati dalla scuderia del tedesco Nico Rosberg, uno dei tre ex campioni del mondo di Formula 1 coinvolti nella competizione (gli altri due sono Lewis Hamilton e Jenson Button, che ha pilotato l'Odissey nella gara inaugurale) si sono imposti sul Lac Rose, in Senegal, confermando così il successo ottenuto nel deserto arabo all'esordio assoluto, a fine aprile.

L'equipaggio del team Rxr era stato anche il più veloce nella semifinale 1. Alle loro spalle si sono piazzati nell'ordine la britannica Jamie Chadwick assieme a Stéphane Sarrazin del Veloce Racing, del quale Jean-Eric Vergne è l'eminenza grigia, la coppia svedese della squadra Jbxe di Button, Mikaela Åhlin-Kottulinsky e Kevin Hansen, e il duo ispano-francese composto da Cristina Gutiérrez e Sébastien Loeb (X44, il team di Hamilton).

La squadra di Rosberg ha allungato di parecchio nella classifica generale perché il punteggio, come nel rallycross, specialità nella quale hanno maturato esperienza alcuni dei piloti impegnati nel circuito, viene assegnato anche sulla base delle qualifiche. La Taylor e Kristoffersson si sono portati a quota 71 e guidano con 14 lunghezze di margine su Gutiérrez e Loeb e con 27 sul team di Button. Le tre scuderie con i campioni del mondo di Formula 1, insomma, dettano legge.

Al quarto posto ci sono Catie Munnings (che aveva recentemente fatto da “istruttrice” al Principe William al volante della Odissey 21) e Timmy Hansen per l'Andretti Limitetd e Christine Giampaoli Zonca (pilota italo-spagnola) e Oliver Bennet con 27 punti (Suiza Xite Energy Team). Staccati di una lunghezza ci sono Laia e Carlos Sainz e di due la squadra Abt Cupra con la tedesca Claudia Hürtgen e lo svedese Mattias Ekström. In ottava e nona posizione ci sono la Chadwick e Sarrizin (31) e il Segi Tv Chip Ganassi Racing con Kyle LeDuc e Sara Price (30). Il prossimo appuntamento, il terzo dei 5 in programma, si svolgerà in Groenlandia, a Kangerlussuaq, il 28 e 29 agosto prossimi. La “eco-carovana” dell'Extrem E ha una nave alimentata a idrogeno come quartier generale.