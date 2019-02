Extreme E, arriva la Formula E dei Suv elettrici. Si parte nel 2021

ROMA Dopo la Formula E verrà la Extreme E, la nuova categoria motoristica ad emissioni zero riservata ai Suv elettrici e che partirà dal 2021. Toccherà gli angoli più remoti del pianeta come l’Artide, l’Himalaya, il deserto del Sahara e le isole dell’Oceano Indiano ovvero quelli che stanno subendo maggiormente gli effetti di scioglimento dei ghiacci, deforestazione, desertificazione, inquinamento da plastica e innalzamento dei mari, ma anche gli ambienti più ostili dove mettere alla frusta la tecnologia dell’auto elettrica. L’iniziativa è di Alejandro Agag, presidente della Formula E, e Gil de Ferran, direttore sportivo della McLaren Racing nonché ex pilota (vincitore della 500 Miglia di Indianapolis del 2003), ma avrà anche la collaborazione dell’esploratore David de Rotschild e del regista Fisher Stevens che realizzerà un docu-film per ognuna delle gare in calendario.

Al nuovo campionato saranno ammesse 12 squadre e ognuna di esse potrà schierare una vettura, ma la maggiore particolarità e che tutte viaggeranno sulla “St. Helena”, una nave postale che faceva servizio da Londra all’isola omonima, nell’Oceano Atlantico meridionale, dove morì in esilio Napoleone Bonaparte. L’imbarcazione, restaurata a regola d’arte e ormeggiata a Londra sul fiume Tamigi, presso il Tower Bridge, è stata il teatro della presentazione della Extreme E. Al momento, non vi sono adesioni ufficiali e il regolamento è ancora in fase di definizione, ma è assai probabile che, così come per la Formula E, telaio e batteria saranno in comune, mentre ogni squadra potrà montare un differente powertrain che potrà però contare su due motori, uno per assale, per avere la trazione integrale.