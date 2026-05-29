Ezpeleta (ceo Dorna): «Nei prossimi anni correremo ancora al Mugello»

«Non so se correremo per altri 50 anni o qualcuno di più, non sarà più compito mio, ma è sicuro che i prossimi anni continueremo a correre qui». A confermare il rinnovo del contratto fra la Motogp e l'autodromo del Mugello è stato il ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta (80 anni il prossimo 17 luglio) a margine della presentazione sul circuito toscano delle 10 moto che ripropongono le livree più iconiche della storia di Ducati, in occasione del suo centenario.

«Se siamo pronti per l'annuncio? Dobbiamo ancora parlare un po' ma non siamo lontani - ha proseguito Ezpeleta -. Gli avvocati stanno ancora guardando alcune clausole, ma non c'è niente da discutere''. Sul Gran premio d'Italia che si corre questo fine settimana ha detto: «Mi aspetto che vada tutto bene come al solito, questa è una tappa importante del campionato e spero che non accadano incidenti come a Barcellona e che vada tutto liscio».