F1, A Monza una Ferrari a grandezza naturale fatta con 400mila mattoncini Lego

Una Ferrari a grandezza naturale, realizzata con quasi 400mila mattoncini Lego, sarà in mostra per la prima volta in Italia in occasione del Gran Premio d'Italia 2025 a Monza. La vettura, che ha sfilato durante la Parata dei piloti al Gran Premio di Miami 2025, sarà esposta dal 4 al 7 settembre al Palazzo dell'Arengario in Piazza Roma, nel centro di Monza. L'auto, ispirata alla linea Lego F1 Speed Champions e costruita in scala quasi 1:1, sarà affiancata da due simulatori per provare l'ebbrezza della guida virtuale come un pilota di Formula 1 da un'area gioco con circuito per i più piccoli. Inoltre, all'interno dell'Autodromo da giovedì a domenica prossimi la fan zone ospiterà il Lego Brick Stop, un'area interattiva con esperienze immersive e creative legate al mondo delle corse.