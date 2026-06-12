F1, “A stir of soul” il libro con cui Pirelli celebra i suoi 500 GP. Un racconto con materiali dell'Archivio Storico

Pirelli celebra le sue 500 gare nel Mondiale di Formula 1 attraverso un racconto per immagini e testi con materiali provenienti dall'Archivio Storico Pirelli e un reportage fotografico inedito di Darren Heath dedicato al Gran Premio di Gran Bretagna 2025 a Silverstone. Il libro 'A stir of soul' (che nella versione italiana diventa 'Emozioni. I 500 GP di Pirelli nel Campionato del Mondo di F1') è «la storia di piloti e ingegneri, di rischi e scelte, di pubblico e rituali collettivi, di ricerca e precisione» spiega durante la presentazione alla Conference Room del circuito di Barcellona-Catalogna, nell'ambito del Gran Premio 2026 a cui hanno partecipato Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli e presidente della Fondazione Pirelli; Stefano Domenicali, president & Ceo di Formula 1; Jean Todt, Inviato Speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale; e Nick Heidfeld, ex pilota.

La Formula 1 è «una potente forma di immaginario contemporaneo, storia di industria, innovazione e cultura visiva» ricordano i protagonisti. Il libro si inserisce nel 75° anniversario del Campionato del Mondo di Formula 1 e ricostruisce il 'viaggio' parallelo del Mondiale e di Pirelli, da quel primo 13 maggio 1950 a Silverstone attraverso tre grandi fasi (1950-1958; 1981-1991 e dal 2011 in avanti come Global Tyre Partner del FIA Formula 1 World Championship). Accanto ai protagonisti della pista - da Alberto Ascari a Juan Manuel Fangio, da Ayrton Senna a Nelson Piquet, fino a Lewis Hamilton e Max Verstappen - il libro racconta anche il lavoro dei tecnici, degli ingegneri e dei meccanici che rendono possibile ogni Gran Premio. Gli scatti di Heath sono una sezione contemporanea e la parte finale del volume raccoglie dashboard e infografiche: chilometri, vittorie, record e statistiche che condensano decenni di competizioni.