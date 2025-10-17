F1, accordo di 5 anni con Apple: dal 2026 il Mondiale in streaming su Apple Tv in Usa per 140 mln di dollari l'anno

Apple e Formula 1 hanno annunciato un accordo quinquennale sui diritti media che porterà tutte le gare di F1 su Apple Tv, a partire dal 2026. Apple Tv fornirà la copertura di tutti gli eventi di Formula 1, comprese le sessioni di prove libere, qualifiche e Sprint, come parte dell'abbonamento mensile di 12,99 dollari, senza pubblicità. Alcune gare di F1 e tutte le sessioni di prove libere saranno disponibili gratuitamente sull'app Apple Tv per tutta la stagione, hanno affermato le aziende, in un comunicato.

Si tratta di una struttura diversa dalla partnership di Apple con la Major League Soccer, il massimo campionato di calcio negli Stati Uniti. Apple Tv detiene analogamente i diritti esclusivi per tutte le partite della Mls, ma a un costo aggiuntivo tramite l'Mls Season Pass. Secondo fonti a conoscenza della questione, sostiene la Cnbc, Apple pagherà circa 140 milioni di dollari all'anno per i diritti. Espn (Disney) è il media partner storico del campionato e ha pagato in media circa 85 milioni di dollari all'anno, secondo fonti a conoscenza dell'accordo, che hanno chiesto di non rilasciare dichiarazioni pubbliche perché i dettagli sono riservati.