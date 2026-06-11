F1, accordo Team F1 e FIA: approvate le modifiche al regolamento sui motori. Dal 2027 ridotta la componente elettrica motori

La Federazione Internazionale dell'Automobile (Fia) e la Formula 1 hanno annunciato le modifiche al regolamento sui motori, che entreranno in vigore a partire dal prossimo Campionato del Mondo e saranno introdotte gradualmente fino al 2028. «La FIA, l'organo di governo della Formula 1, la Formula One Management, i team e i costruttori di motori hanno raggiunto un accordo su un pacchetto di modifiche al Regolamento Tecnico, Sportivo e Finanziario della Formula 1 per gli anni 2027 e 2028», hanno annunciato la FIA e F1.com. L'accordo giunge dopo le discussioni avviate sin dalle prime gare della stagione 2026, a seguito delle preoccupazioni sollevate in merito alla gestione dell'energia nell'ambito del nuovo sistema di power unit.

I piloti si sono lamentati frequentemente ogni fine settimana e le modifiche introdotte in questa stagione si sono rivelate insufficienti. I nuovi regolamenti aumenteranno la potenza erogata dai motori a combustione interna, in linea con la ripartizione 50/50 introdotta nell'innovativa stagione 2026, in cui la potenza dei motori ibridi V6 era equamente distribuita tra il motore a combustione interna e il sistema di recupero dell'energia elettrica. Per la stagione 2027, il rapporto sarà di 58/42 per il motore a combustione interna e aumenterà a 60/40 nel 2028, come confermato dalla Fia. La necessità di gestire l'energia della vettura in curva rappresentava un grosso problema per i piloti, con un sistema poco convincente che sembrava penalizzare la competizione, soprattutto il sabato.

«Le modifiche proposte mirano a risolvere le problematiche relative alla gestione dell'energia e alle caratteristiche del flusso di energia del carburante, e a rendere le qualifiche più dinamiche senza intaccare l'emozione e il dinamismo delle gare generati dai nuovi regolamenti», spiega il comunicato. Sia la FIA che la F1 ribadiscono che l'innovativo Campionato del Mondo 2026 è stato sviluppato e concordato dalla FIA, dalla FOM, dai team, dai produttori di apparecchiature originali (OEM) e dai produttori di power unit. «Queste ultime modifiche riflettono la continuazione di questa collaborazione, in cui tutte le parti interessate lavorano insieme per perfezionare il quadro normativo e affrontare le sfide operative individuate», conclude.