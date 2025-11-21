F1: Aci e Free Event ricevono il premio “Best Engagement Challenge” per il Gran Premio d'Italia di Monza

Automobile Club d’Italia e Free Event hanno ricevuto il Best Engagement Challenge dei Bea Awards 2025, per l’eccellenza creativa, organizzativa e strategica del progetto - sviluppato in stretta sinergia con il team dell’Autodromo Nazionale Monza - dedicato al Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025. Il prestigioso riconoscimento - assegnato dall’editore di Adc Group - è stato ritirato da Andrea Camporesi - Direttore Creativo e Ceo di Free Event - e Vincenzo Lamaro, Senior Advisor F1 & Sport Relationship di Aci Sport S.p.A. “Questo riconoscimento - ha dichiarato il Subcommissario Straordinario Aci, Giovanni Battista Tombolato - è motivo di profondo orgoglio per tutto l’Automobile Club d’Italia”.

“Desidero ringraziare di cuore - ha aggiunto Tombolato - l’intera squadra di Aci, lo straordinario staff dell’Autodromo Nazionale Monza e i professionisti di Free Event per l’impegno, la dedizione e la passione con cui hanno contribuito al successo del Gran Premio d’Italia 2025. Il risultato ottenuto – ha concluso il Subcommissario Straordinario Aci- premia uno sforzo collettivo che ha reso indimenticabile il weekend di gara per decine di migliaia di spettatori e ha dato ulteriore lustro al nostro Paese e all’Aci.

Questo premio appartiene a ciascuno di loro”. Il premio sottolinea l’impatto straordinario delle attività di engagement pensate per il Gp d’Italia: iniziative capaci non solo di coinvolgere 370.000 spettatori presenti a Monza, ma anche di raggiungere centinaia di milioni di appassionati in tutto il mondo. Risultati che confermano il ruolo dell’ACI e dell’Autodromo Nazionale Monza come riferimenti assoluti nel panorama dei più importanti eventi sportivi internazionali.