F1: Aci Milano espone la Ferrari di Schumacher del 1999 in vista del Gp di Monza

Dal 31 agosto all'8 settembre, nella storica sede dell'Automobile Club Milano di Corso Venezia 43, sarà esposta al pubblico la Ferrari F399 1999, la monoposto iconica con cui Michael Schumacher, Eddie Irvine e Mika Salo, conquistarono il Titolo Mondiale Costruttori che mancava alla Scuderia di Maranello dal 1983. L'iniziativa arriva a pochi giorni dal Gran Premio d'Italia di Formula 1 in programma all'autodromo di Monza. Il tributo a Michael Schumacher e alla Ferrari cade nel trentennale del primo successo in rosso del tedesco, a Barcellona, e vent'anni dopo il suo ultimo trionfo, sempre su Ferrari, nel Gran Premio di Cina del 2006.

Inoltre trent'anni fa, l'8 settembre 1996, Schumacher sulla monoposto di Maranello vinse il suo primo Gran Premio d'Italia. L'iniziativa si inserisce nel palinsesto di eventi promossi da Aci Milano in vista del Gp: «Ospitare ed esporre al pubblico una Ferrari Formula 1 dell'era Schumacher va oltre il semplice evento: è un vero e proprio atto di celebrazione sportiva, culturale ed emotiva - afferma Pietro Meda, presidente di Automobile Club Milano -. Le monoposto guidate dal sette volte campione del mondo tra il 1996 e il 2006 non sono semplici auto da corsa: sono monumenti della tecnologia e del design italiano, simboli di un'epoca in cui dominio tecnico, disciplina e passione si sono fusi in un binomio imbattibile».