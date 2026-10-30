F1: Aci Radio domenica seguira in diretta il Gp Messico. La Russa: «Valorizzare momento storico per lo sport italiano»

Aci Radio, la radio dell'Automobile Club d'Italia, la Federazione sportiva nazionale dell'automobilismo, domenica dalle 20:45 seguira' l'andamento del Gran Premio del Messico che potrebbe consacrare Andrea Kimi Antonelli Campione del Mondo di Formula 1. «Il nostro obiettivo - spiega Geronimo La Russa, presidente dell'Aci - e' valorizzare un momento che potrebbe essere storico per lo sport italiano, mettendo a disposizione di tutti i tifosi, degli appassionati e di chi si sta avvicinando alla Formula 1, grazie all'effetto Kimi, uno strumento libero, accessibile e popolare per seguire l'evento».