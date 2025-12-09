F1, ad Abu Dhabi è già 2026: tra nuove Pirelli e rookie in pista. Per Hamilton amaro saluto: «Stacco la spina, non parlo di F1»

Le nuove gomme Pirelli, le prime novità tecniche portate in pista dai team con vista sulla rivoluzione tecnica della prossima stagione e l'ultima frecciatina di Lewis Hamilton per archiviare definitivamente e prima possibile la sua stagione da horror alla Ferrari. La Formula 1 edizione 2026 prende il via da dove era appena finita, ovvero dallo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi che domenica scorsa ha celebrato il trionfo di Lando Norris campione del mondo e della McLaren. Sul tracciato degli Emirati Arabi si sono viste le vetture del 2025 guidate dai rookie e le mule car in versione 2026 guidate dai piloti titolari, con Mercedes che ha simulato i nuovi carichi con uno strano dispositivo sull'ala anteriore. Si tratta di una primissima rudimentale versione dell'ala mobile anteriore che sarà utilizzata dal prossimo anno su tutte le vetture in seguito alla svolta regolamentare dell'aerodinamica attiva.

La scuderia di Brackley è la prima a introdurre questo congegno per verificarne in pista il funzionamento, ma anche le altre scuderie potrebbero fare lo stesso: tutti i team infatti avevano ricevuto il via libera per ideare - se lo desideravano - un sistema che permettesse loro di iniziare a 'simulare' l'effetto delle nuove ali. Nel regolamento 2026 l'ala anteriore diventerà 'mobile' e avrà due flap attivi che funzioneranno in combinazione con l'ala posteriore, che sarà anch'essa dotata di aerodinamica attiva, per garantire il corretto bilanciamento delle vetture in qualsiasi modalità. Mercedes ha testato un prototipo grezzo sulla monoposto di Kimi Antonelli durante la mattinata, caratterizzato da tubi provenienti da un sistema interno alloggiato nel muso. Quanto ai test gomme, Pirelli, proprio in previsione di questi possibili 'esperimenti', ha imposto un curioso limite di velocità: le auto con la sola ala mobile posteriore non possono andare oltre i 300 km/h; viceversa non ci sono limiti per chi ha installato un sistema di ala mobile anteriore. Alla fine Crawford con Aston Martin è il più veloce di giornata in 1'23''766, seguito da Aron (Sauber) e Browning (Williams).

Le prime cinque vetture 2025 sono tutte guidate da rookie. Per trovare la prima mule car bisogna andare in 6/a piazza con la Mercedes di Antonelli. La prima Ferrari è quella di Beganovic (9/o sulla SF-25), con Lewis Hamilton 11/o e Charles Leclerc 14/o con la mule car. Lando Norris su McLaren, alla prima uscita da campione del mondo (con un casco tutto d'oro) ha staccato il 12/o tempo. Dai primi test alle ultime parole dei piloti targate 2025: a fare effetto quelle di Hamilton: «Non vedo l'ora che arrivi la pausa. Ho bisogno di staccare la spina, non parlare di F1 con nessuno. Nessuno potrà contattarmi quest'inverno - le parole del sette volte iridato - Non avrò il telefono con me e non vedo l'ora. Staccare completamente la spina». Alla domanda se fosse mai stato senza telefono per un periodo simile, Hamilton ha risposto: «No, in genere l'ho sempre avuto a portata di mano. Ma questa volta, finirà nel cestino». Prime parole da pilota Cadillac per Valtteri Bottas. Il veterano finlandese, che nell'ultima annata è stato pilota di riserva in Mercedes, è infatti diventato da lunedì a tutti gli effetti un pilota della scuderia a stelle e strisce.

Il team americano, che entrerà in griglia il prossimo anno come 11esima squadra del Circus, ha deciso di affidarsi all'esperienza sua e del messicano Sergio Perez per la sua stagione d'esordio. Bottas ha realizzato nella factory di Silverstone la sua 'prova sedile' e ha poi parlato da alfiere della Cadillac, a cui è legato da un contratto biennale: «Sono entusiasta di iniziare finalmente a lavorare come pilota del team Cadillac, sono orgoglioso di questo momento, che segna l'inizio di un nuovo capitolo per un team che sta iniziando il suo percorso in questo sport». La Formula 1 saluta il 2025 anche con l'addio di Helmut Marko alla Red Bull dopo 20 anni tra trionfi, piloti lanciati (Vettel e Verstappen) e polemiche.