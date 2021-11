F1, addio a Frank Williams. Il fondatore dell'omonima scuderia è scomparso a 79 anni

Addio a una delle figure più rappresentative della Formula 1. Sir Frank Williams, il fondatore dell'omonima scuderia, è morto oggi all'età di 79 anni. L'annuncio è stato dato dal team pochi minuti fa. Williams era stato ricoverato in ospedale nella giornata venerdì scorso, ed è deceduto questa mattina, circondato dall'abbraccio della sua famiglia.

L’uomo che partendo da un garage e da una cabina telefonica usata come ufficio ha creato la seconda scuderia più vincente della storia della F1. Frank Williams è il più grande “garagista” (termine che Enzo Ferrari usava come appellativo in modo dispregiativo per i suoi rivali britannici) della F1.