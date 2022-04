F1, al circuito di Imola la più alta certificazione ambientale FIA. L’attestato consegnato al presidente Giancarlo Minardi

IMOLA - Il circuito Enzo e Dino Ferrari ha ottenuto la certificazione Fia3 Stars dalla Federazione internazionale per il terzo livello ambientale, il più alto ottenibile. Lo annuncia Formula Imola: «un risultato - spiega una nota - che premia il forte impegno ambientale dell’Autodromo, concretizzatosi soprattutto attraverso la realizzazione di un sistema di monitoraggio e contenimento del rumore, la dotazione di pannelli fotovoltaici a supporto del fabbisogno energetico rinnovabile del circuito e di attività concernenti la gestione della produzione di rifiuti e la riduzione della plastica monouso. Il tutto grazie alla totale sinergia tra l’assessorato all’Autodromo e l’assessorato all’Ambiente del Comune di Imola, Formula Imola e il Con.Ami».

Il programma "Autodromo Sostenibile" comprende progetti per la mitigazione attiva e passiva del rumore, per la mobilità sostenibile da e verso l’autodromo con servizio bike sharing a flusso libero e installazione di colonnine di ricarica elettriche, azioni plastic free con la messa in uso di distributori di acqua nelle aree comuni (uffici, sala stampa) e la distribuzione di borracce. Attraverso la sinergia con Unibo è stata sviluppata una tesi che permette di calcolare gli impatti dei grandi eventi che potranno essere compensati grazie al progetto ‘Un bosco per l’Autodromò, un intervento di forestazione all’interno di una strategia più ampia che ha permesso al Comune di Imola di vincere il Bando del Ministero per la transizione ecologica.

L’attestato è stato consegnato al presidente di Formula Imola, Giancarlo Minardi, dal presidente del Senato Fia, Carmelo Sanz de Barros, in rappresentanza del presidente Fia, Mohammed Ben Sulayem. Erano presenti il presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani, il sindaco di Imola, Marco Panieri, e l’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi.