F1: al via i test delle gomme Pirelli per la prossima stagione ad Abu Dhabi, Norris in pista con casco tutto d'oro

MOTORSPORT
Un casco tutto d'oro per guardare già al 2026 da campione del mondo in carica. Lando Norris torna in pista così a bordo della sua McLaren nei test di Formula 1 al via oggi ad Abu Dhabi per mettere alla prova le gomme Pirelli per la prossima stagione. Dopo 4 ore, esattamente a metà giornata, in prima posizione il rookie Williams Luke Browning. Poi Crawford (Aston Martin) e O'Ward (McLaren), tutti con vetture 2025. Sesta la Ferrari di Leclerc dietro alla McLaren di Norris.
martedì 9 dicembre 2025 - Ultimo aggiornamento: 12:01 | © RIPRODUZIONE RISERVATA