Alain Prost rapinato nella sua villa a Nyon: il 4 volte campione F1 ferito lievemente alla testa

Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Alain Prost è stato aggredito e rapinato nella sua villa a Nyon, in Svizzera. Erano circa le 8:30 di martedì 19 maggio, scrive oggi il quotidiano elvetico 'Blick', quando un gruppo di persone mascherate ha fatto irruzione con violenza nell'abitazione dell'ex pilota della scuderia Ferrari che è stato aggredito e colpito alla testa. «Sebbene le ferite fisiche di Alain Prost siano lievi, il trauma psicologico è profondo», scrive Blick. Secondo la ricostruzione del quotidiano svizzero mentre Prost veniva malmenato, uno dei figli dell'ex campione, sotto minaccia, è stato costretto ad accompagnare i rapinatori nella stanza della cassaforte e ad aprirla. I rapinatori sono riusciti a fuggire con la refurtiva.

L'inventario preciso è ancora in corso, spiega ancora il quotidiano, ma Alain Prost è noto per i suoi stretti legami con il mondo dell'alta orologeria: è, in particolare, un partner di lunga data del prestigioso marchio Richard Mille (che gli ha dedicato un orologio eccezionale, in edizione limitata a 30 esemplari). La Polizia Cantonale del Vaud ha avviato un'operazione di ricerca straordinaria. Gendarmeria, unità cinofila, servizi di sicurezza e polizia scientifica stanno setacciando la regione di Nyon. Poiché l'ipotesi più accreditata è quella di una fuga transfrontaliera, la Gendarmeria francese e l'Ufficio federale delle dogane sono stati immediatamente mobilitati per rintracciare i rapinatori.