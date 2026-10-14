F1, Alessandro Benetton: «L'avventura di una scuderia di outsider “trasformata” dal talento di Schumacher»

Alessandro Benetton, presidente di Edizione e Mundys ed ex presidente di Benetton Formula, è ospite dell’ultima puntata di High Performance, il podcast britannico lanciato nel 2020 da Jake Humphrey e Damian Hughes, che esplora le mentalità e le scelte alla base del successo attraverso conversazioni con protagonisti dello sport, del business e dello spettacolo. Con oltre 800mila iscritti su YouTube e circa 656mila follower su Instagram, il podcast ha ospitato personalità come Matthew McConaughey, Tom Hanks, Gordon Ramsay, Usain Bolt, Carlos Sainz, Jean Todt e Oscar Piastri. Nell’intervista, Benetton ripercorre una delle avventure più significative della storia della Formula 1: l’ascesa di una scuderia nata dall’esperienza di un gruppo industriale proveniente dal mondo dell’abbigliamento e capace di conquistare il titolo mondiale partendo da una posizione di outsider.

Un percorso costruito attraverso scelte innovative, una cultura orientata alla performance e la capacità di mettere in discussione le convenzioni del settore. Tra i passaggi più significativi, il racconto dell’arrivo di Michael Schumacher, del talento riconosciuto fin dai primi giri in pista e della mentalità che contribuì a trasformare il pilota tedesco in un campione. Benetton ripercorre anche il fine settimana di Imola del 1994, segnato dalla morte di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna, e il suo impatto sulla squadra e sul mondo della Formula 1. L’intervista si sofferma inoltre sul valore del lavoro collettivo, ricordando le parole di Schumacher dopo la conquista del suo primo titolo mondiale con Benetton: alla frase “Michael, ce l’hai fatta”, il pilota rispose “No, ce l’abbiamo fatta”, riconoscendo il contributo di tutta la squadra.