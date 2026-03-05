Allarme sicurezza Aston Martin, per Alonso e Stroll solo pochi giri a Gp Melbourne. Newey: «Vibrazioni potrebbero causare danni ai nervi dei piloti»

I piloti dell'Aston Martin Fernando Alonso e Lance Stroll potrebbero non completare l'intero Gran Premio d'Australia, la gara di apertura della stagione di Formula 1 in programma domenica, per evitare di infortunarsi alle mani. Lo ha dichiarato il direttore tecnico del team, Adrien Newey, a tre giorni dal via del Gp di Melbourne. L'ingegnere britannico ha rivelato che le vibrazioni causate dal nuovo motore Honda che ora alimenta le monoposto verdi potrebbero causare danni ai nervi dei piloti. «Il propulsore è la fonte delle vibrazioni; le amplifica. ueste vibrazioni causano alcuni problemi di affidabilità che dobbiamo correggere. Ma il problema molto più grande è che queste vibrazioni alla fine vengono trasmesse alle dita del pilota», ha spiegato Newey.

«Fernando crede di non poter percorrere più di 25 giri consecutivi prima di rischiare danni permanenti ai nervi delle mani. Lance, d'altra parte, pensa di non poter percorrere più di 15 giri prima di raggiungere quella soglia», ha aggiunto. «Dovremo quindi limitare drasticamente il numero di giri completati in gara finché non avremo identificato la fonte delle vibrazioni e migliorato la situazione alla radice», ha concluso. Alonso è invece apparso più ottimista: «Non è doloroso e non è complicato controllare la macchina. L'adrenalina è sempre molto più forte di qualsiasi dolore. Se stessimo lottando per la vittoria, potremmo rimanere in macchina per tre ore», ha affermato. Aston Martin, accreditata del ruolo di possibile outsider visto l'arrivo di Newey, ha avuto in realta' diversi problemi di affidabilita' nei test in Bahrein.