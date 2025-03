F1, allo studio un GP in Thailandia: sul circuito cittadino di Bangkok dal 2028

Il direttore esecutivo della Formula 1 Stefano Domenicali ha incontrato il primo ministro della Thailandia, Paetongtarn Shinawatra, per discutere i piani per un Gran Premio su circuito cittadino a Bangkok. Shinawatra ha affermato che il governo avrebbe commissionato uno «studio di fattibilità" sulla possibilità di una gara nella capitale dal 2028. A Buriram, nel nord-est della Thailandia, esiste un circuito accreditato dalla Federazione internazionale del motorsport. Domenicali ha descritto i piani come «impressionanti». Paetongtarn ha affermato: «Credo che tutti i thailandesi trarranno beneficio dall'organizzazione di questo evento, che si tratti di investimenti infrastrutturali su larga scala, creazione di posti di lavoro, nuova generazione di reddito e importazione di nuove tecnologie e innovazioni». Il programma di 24 gare nel calendario della F1 ne include quattro nella regione Asia-Pacifico.