F1, Alonso dimesso dopo intervento alla mascella. Incidente in bici in Svizzera. Ora farà la convalescenza a casa

ROMA - Fernando Alonso è stato dimesso dall’ospedale di Berna dove era stato ricoverato giovedì scorso dopo l’incidente in bicicletta a Lugano, nel quale aveva riportato la frattura della mascella. Alonso è stato operato e dopo aver trascorso 48 ore in osservazione è stato dimesso. Lo ha reso noto la sua scuderia, il team Alpine, con la quale l’asturiano tornerà alle gare in formula uno dal prossimo marzo. Il due volte campione del mondo «continuerà il suo recupero in casa», ha detto la squadra in un comunicato. «Avrà un breve periodo di completo riposo prima di riprendere gradualmente gli allenamenti per prepararsi all’inizio della stagione», con le prove del 12-14 marzo in Bahrain e il Gran Premio il 28 marzo in Bahrain. L’incidente è avvenuto giovedì nei pressi di Lugano, dove risiede Alonso. Secondo quanto riferito, il due volte campione del mondo di F1 è stato investito da un’ auto mentre si allenava in bicicletta.