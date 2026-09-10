F1, Alonso: «Sono felice di essere qui, a Madrid per me speciale ma la pista non è facile»

«Sono felice di essere qui, si torna a Madrid dopo tanti anni e per me è sicuramente speciale. Ma la pista nuova sarà una sfida per tutti anche alla luce di macchine rese complicate dal nuovo regolamento. Io l'ho provata al simulatore, ma un parere bisogna chiederlo ai piloti Ferrari che hanno guidato qui in un 'filming day'". Idolo di casa, Fernando Alonso è stato protagonista della conferenza stampa del giovedì al Madring, il circuito cittadino che da quest'anno ospita il campionato do Formula 1 Tra i più esperti piloti in circolazione, il portacolori dell'Aston Martin aspetta con ansia che arrivi domani per provare il circuito dal vivo, ma è già convinto che non si tratti di «una pista semplice. E' molto tecnica e anche il grip sull'asfalto è un'incognita. Penso che sarà importante sfruttare bene i cordoli. In due sezioni di dovrà andare molto vicini ai muretti, ma una cosa è il simulatore, una cosa è la realtà - ha sottolineato Alonso -. Quindi occorre aspettare per avere la percezione reale. Tutti i circuiti cittadini sono poi più appaganti in qualifica».