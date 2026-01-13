F1, Alpine si separa da Doohan per il 2026. Paul Aron pilota di riserva, Gasly e Colapinto restano al volante

Alpine ha svincolato l'australiano Jack Doohan. Il ventiduenne ha corso sei GP per il team di proprietà della Renault all'inizio della scorsa stagione, prima di essere sostituito dall'argentino Franco Colapinto. Doohan è rimasto con Alpine per il resto dell'anno scorso, tornando al ruolo di pilota di riserva che ricopriva dal 2023. Alpine ha confermato l'estone Paul Aron come pilota di riserva, mentre Colapinto rimane come pilota titolare al fianco del francese Pierre Gasly.

Alpine ha informato di aver «raggiunto un accordo reciproco con Doohan per non continuare la guida con il team per la stagione 2026 del Mondiale FIA di Formula 1 e consentirgli di perseguire altre opportunità di carriera». I test pre-stagionali di F1 inizieranno sul Circuit de Barcelona-Catalunya dal 26 al 30 gennaio con una sessione privata in cui i team potranno girare per tre dei cinque giorni previsti per testare le loro nuove monoposto, in seguito all'introduzione di importanti modifiche al regolamento. Seguiranno due test di tre giorni ciascuno in Bahrein, l'11-13 e il 18-20 febbraio. La prima gara dell'anno sarà in Australia, nel fine settimana 6-8 marzo.