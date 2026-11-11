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Antonelli l'ha fatto davvero: ecco i capelli tricolore. La Mercedes “non abbiamo parole”
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Detto, fatto. Kimi Antonelli è arrivato nella sede della Mercedes a Brackley, in Inghilterra, con i capelli tinti coi colori della bandiera italiana. In un video postato sui social della scuderia, con la descrizione scherzosa «Non abbiamo parole», si vede subito la reazione incredula dell'ad e team principal, Toto Wolff, che resta per qualche secondo sbalordito, prima di chiedere ironicamente «Hai pagato per farteli così?". Nel video Antonelli chiede anche un'opinione al compagno di squadra George Russell, che risponde con un «Beh, dai...è qualcosa».
mercoledì 11 novembre 2026 - Ultimo aggiornamento: 18:00 | © RIPRODUZIONE RISERVATA