Antonelli per la storia ad Austin. Dagli assi della Nba a Vale Rossi tutti in attesa dell'appuntamento

Prima i giganti della Nba, poi l'omaggio da parte di Valentino Rossi passando anche per alcuni esperimenti in cucina. In vista del Gran Premio di Austin in Texas, prima chance per il suo appuntamento con la storia della Formula 1, Kimi Antonelli fa di tutto per abbassare la pressione dopo una stagione da sogno che sta per portarlo alla realtà del primo Mondiale nella regina della velocità. Un italiano 73 anni dopo Ascari. Nel Gp americano il pilota della Mercedes ha il primo match point iridato: intanto l'avvicinamento è anche all'insegna dello svago. Esilarante la cilp promozionale con Antonelli sulle montagne russe del Circuit Breaker, situate proprio all'interno del circuito texano, che grida aiuto mentre si lancia sulle discese vertiginose.

Più rilassante il passaggio al basket, uno sport che il bolognese ama. E così il 'piccolo' Kimi dopo aver incontrato al Victory Capital Performance Center, casa degli allenamenti dei San Antonio Spurs, i giganti Nba, tra cui anche Victor Wembanyama, ha anche assistito al match d'esordio del quintetto texano, ricevendo in regalo la maglia personalizzata con il numero 12, lo stesso che sfoggia in F1. Per il mondiale ci siamo, si era già lasciato sfuggire Kimi che ha ricevuto anche gli elogi di Rossi: l'ex campione della Motogp ha incoronato il giovane della Mercedes: il fuoriclasse di Tavullia ha visto muovere i primi passi quando Antonelli era solo un bambino e già si destreggiava sui kart.

«Per i tifosi italiani di Motorsport è un sogno, perché non abbiamo mai avuto un pilota in Formula Uno, un pilota italiano così forte. Quindi - indica Rossi - è bello vederlo lì. Poi, per me è fighissimo perché lo conosciamo da quando era piccolo piccolo, giravamo insieme con il kart, e quindi vederlo che può vincere è una grande soddisfazione. Penso che, per come è andata quest'anno, abbia la situazione sotto controllo. Quindi vediamo domenica sera». Lo sentirai prima della gara? «Lo sentirò, lo sentirò. Sì, però non penso che abbia bisogno dei miei consigli...".

Un legame quello tra i campioni della F1 e della MotoGp che scenderà in pista ad Austin per la prima volta in vista di un possibile futuro insieme targato Liberty Media. La MotoGp porterà le due ruote più veloci al mondo sul circuito di Austin in Texas che questo fine settimana ospiterà il Gran Premio degli Stati Uniti di F1 2026, con quattro moto della top class pronte a regalare spettacolo in un'esibizione prevista il sabato 24 ottobre dalle 18:40 alle 19:00 ora italiana, con i piloti della Hall of Fame che percorreranno il circuito americano prima delle ultime libere di Formula 1 in una gara che vedrà Antonelli giocarsi le prime chance iridate.

Un'opportunità unica di portare la MotoGP direttamente in uno dei maggiori eventi sportivi negli Stati Uniti e in uno dei weekend di motorsport più partecipati al mondo. La MotoGP Hall of Fame include piloti come Dani Pedrosa (KTM), il pilota MotoGP nel 2027 e campione del mondo Nicolò Bulega (Ducati), e i collaudatori MotoGP Andrea Dovizioso (Yamaha) e Lorenzo Savadori (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) che sull'iconico circuito di Austin regaleranno ai fan della Formula 1 la possibilità di vivere da vicino la velocità e il suono della MotoGP, con moto in grado di produrre oltre 130 decibel.

"È sempre speciale guidare una MotoGP bike qui - ha detto Pedrosa, tre volte campione del mondo tra 125cc e 250cc - uno dei circuiti più iconici al mondo. Il Gran Premio degli Stati Uniti è davvero un evento unico e speciale presente nel calendario della F1, davanti a un enorme pubblico e con una splendida opportunità per i fan di assaporare ciò che rende così avvincente la MotoGP. La velocità, il suono e la performance di queste moto è qualcosa che devi sperimentare di persona e non vedo l'ora di condividerla con tutti ad Austin».