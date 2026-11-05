Antonelli: «Vorrei essere un po' brasiliano», e rende omaggio al suo idolo Senna. A Interlagos casco speciale

Il pilota italiano Kimi Antonelli, 20 anni, campione del mondo 2026 di Formula 1 con la Mercedes e il più giovane iridato nella storia della categoria, ha dichiarato il proprio amore per il Brasile, rendendo omaggio al suo idolo Ayrton Senna. Arrivato a San Paolo in vista del Gran Premio del Brasile, in programma sul circuito di Interlagos, Antonelli ha definito la gara una delle tappe più speciali della stagione. «Amo il Brasile. Il sostegno è incredibile, la passione per la Formula 1 è straordinaria e anche il circuito è molto bello», ha dichiarato durante una conferenza stampa organizzata dallo sponsor Petronas. "È anche la gara nella terra del mio eroe», ha aggiunto.

L'italiano ha raccontato di aver visitato nuovamente la tomba di Senna, come già fatto nel 2025, e di aver incontrato la famiglia del tre volte campione del mondo. Antonelli utilizza il numero 12, lo stesso scelto da Senna prima del suo primo titolo iridato, e lo manterrà anche nella prossima stagione. A Interlagos indosserà inoltre un casco speciale dedicato ai 35 anni dalla prima vittoria del brasiliano nel Gran Premio di casa, nel 1991. «Mi piacerebbe vincere qui, e sarebbe incredibile conquistare un titolo su questo circuito, perché Ayrton è il mio eroe», ha concluso, confessando anche che, per il grande affetto ricevuto dai tifosi brasiliani, «vorrei essere un po' brasiliano».