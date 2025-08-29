F1, Aston Martin Vantage S debutta come safety car in Olanda. Il motore 4.0 litri costruito a mano eroga 680 cv

Al Gran Premio di Zandvoort, in Olanda, in programma il 31 agosto, Aston Martin presenta sulla griglia anche la Vantage S in qualità di Official FIA Safety Car of Formula 1 che va ad affiancare la DBX707, che continua a ricoprire il ruolo di vettura ufficiale FIA ;;Medical della Formula 1. Dotata di un motore artigianale, la Vantage S vanta una potenza di 680 cv e 800 Nm di coppia. Le performance sono da capogiro: con l'equipaggiamento speciale raggiunge una velocità massima di 325 km/h e copre lo 0 a 100 km/h in 3,4 secondi.

Ulteriori aggiornamenti aerodinamici, tra cui un nuovo spoiler posteriore e le consuete aggiunte come la barra luminosa FIA, sono stati progettati per garantire stabilità e visibilità ottimali durante l'utilizzo. Esteticamente si caratterizza anche per le nuove lamelle sul cofano montate centralmente per ottimizzare l'estrazione dell'aria calda dal motore V8 con configurazione «hot-V» e uno spoiler a tutta larghezza sul cofano, che aumenta la deportanza posteriore contribuendo anche a mantenere l'equilibrio generale della deportanza sbilanciato verso l'anteriore.