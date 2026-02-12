F1: Bahrain; al via secondo giorno test, la Ferrari in pista con Leclerc. Problemi per Aston Martin che cambia il motore Honda

Al via in Bahrain la seconda giornata dei test di Formula 1 in vista dell'inizio del Mondiale 2026 l'8 marzo in Australia. Per la Ferrari in pista Charles Leclerc, mentre per la McLaren prova il campione del mondo Lando Norris. Problemi per Aston Martin che cambia il motore Honda: «Sfortunatamente abbiamo visto dai dati che qualcosa non stava andando nel verso giusto con la Power Unit - spiega Mike Krack, Chief Trackside Office - Abbiamo provato a sistemare il problema durante la pausa pranzo ma siamo stati costretti a sostituire il motore. Per questo abbiamo perso tempo nel pomeriggio. Nel Day 2 avremo Fernando alla guida e cercheremo di percorrere tanti chilometri e imparare il più possibile insieme con Honda. Il lavoro da fare è tanto ma spingeremo al massimo».