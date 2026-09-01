F1: Barrichello torna in pista per Campionato Mondo Fia Karting KZ2 Masters a Le Mans

Dieci anni dopo il Campionato del Mondo KZ del 2016, Rubens Barrichello tornerà in pista per un altro Campionato del Mondo, questa volta nella KZ2 Masters a Le Mans. Il fine settimana francese in programma dal 18 al 20 settembre rivedrà l'ex pilota di Formula 1 di nuovo in pista nella più importante competizione della stagione karting. Un ritorno esattamente una decade dopo l'ultima presenza a livello FIA Karting con tante novità e la certezza di un telaio Birelart.

Dieci anni fa sul tracciato svedese di Kristianstad, il pilota brasiliano aveva scelto la classe regina KZ1 per tornare in gara e sfidare i migliori dell'epoca, rendendosi protagonista di battaglie e buone rimonte. Questa volta sarà la nuova KZ2 Masters (over 35) ad accogliere il ritorno di Barrichello, una categoria più che mai competitiva che ormai da cinque stagioni anima il palinsesto Fia con i grandi nomi del karting ancora in attività pronti a sfidarsi nuovamente per il titolo europeo e internazionale. Barrichello sarà per la prima volta in pista con il proprio telaio Barrichello Kart by Birelart, progetto nato e sviluppato insieme allo storico marchio del gruppo Korus guidato da Ronni Sala.

Il kart che porta gli storici colori del pilota brasiliano, in realtà, ha fatto il suo debutto alla fine della scorsa stagione durante le Rotax Grand Finals in Bahrain, per poi essere lanciato ufficialmente dalla casa costruttrice di Lissone. Nell'arco di questa stagione, il progetto è stato ampliato e inserito anche nelle competizioni FIA Karting Junior con il primo pilota ufficiale, Achille Rea al debutto nella categoria. Sarà invece lo stesso Rubens a far esordire il proprio brand nelle classi a marce FIA Karting, proprio sul palcoscenico stagionale più importante.

Il fine settimana mondiale è stato anticipato da una gara di preparazione, Grand Prix Karting Le Mans, un vero e proprio assaggio di quello che sarà tra due settimane. Occasione d'oro per tutta la squadra e per Rubens per potersi preparare al meglio e riprendere contatto con il paddock internazionale. Dopo la terza posizione nella sua sessione di qualifica, Barrichello ha dato prova di aver già raggiunto un buon feeling con piazzamenti in top five durante le manche e all'attacco della top ten durante la finale.

Rubens Barrichello: «Sono davvero felice di vedere il mio nome su un kart Birelart e molto orgoglioso di questo lavoro e di questo progetto. Ho un rapporto molto bello con l'Italia e con la famiglia Birel. La scorsa settimana abbiamo disputato insieme la nostra prima gara di preparazione e, grazie al lavoro del team, abbiamo avuto un buon passo. Ma, ovviamente, vogliamo essere ancora migliori durante la settimana del Campionato del Mondo. Mi sto preparando bene e faremo del nostro meglio, sia per Birelart che per il brand Barrichello». Il weekend di Le Mans avrà ufficialmente inizio venerdì 18 settembre con la finale per il titolo in programma domenica 20 settembre.