F1, Buonfiglio (Coni): «Il sogno che penso accomuni tantissimi italiani è vedere Antonelli in Ferrari»

«Kimi Antonelli? Ho avuto il piacere l'anno scorso di cenare con lui a San Marino, in occasione di una premiazione, ed è il figlio e il nipote che tutti vorrebbero avere. Il sogno che penso accomuni tantissimi italiani? Vedere Antonelli in Ferrari. È un piacere vederlo guidare. La Formula 1 è l'esasperazione positiva della ricerca tecnologica, veramente entusiasmante. Lui è eccezionale come persona». Lo ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a Sky Sport 24 intervistato dal direttore di Sky Sport Federico Ferri, parlando del pilota italiano della Mercedes Kimi Antonelli ad un passo dal diventare campione del mondo della F1.