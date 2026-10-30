F1, Buonfiglio (Coni): «Il sogno che penso accomuni tantissimi italiani è vedere Antonelli in Ferrari»

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«Kimi Antonelli? Ho avuto il piacere l'anno scorso di cenare con lui a San Marino, in occasione di una premiazione, ed è il figlio e il nipote che tutti vorrebbero avere. Il sogno che penso accomuni tantissimi italiani? Vedere Antonelli in Ferrari. È un piacere vederlo guidare. La Formula 1 è l'esasperazione positiva della ricerca tecnologica, veramente entusiasmante. Lui è eccezionale come persona». Lo ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a Sky Sport 24 intervistato dal direttore di Sky Sport Federico Ferri, parlando del pilota italiano della Mercedes Kimi Antonelli ad un passo dal diventare campione del mondo della F1.
sabato 31 ottobre 2026 - Ultimo aggiornamento: 11:11 | © RIPRODUZIONE RISERVATA