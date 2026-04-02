F1, un casco di Senna da “un milione di dollari” acquistato al Gp del Giappone

Quando il collezionista canadese Darren Jack ha scoperto che un casco di Ayrton Senna, che lui valuta un milione di dollari, era in vendita in Giappone, è salito su un aereo per aggiudicarsi il pezzo di storia dello sport che il leggendario pilota brasiliano aveva con sé durante il suo fatale ultimo Gran Premio di Formula 1. Jack, incontrato dall'AFP al Gran Premio del Giappone lo scorso fine settimana, ha mostrato l'iconico casco giallo nella sua borsa originale con le iniziali «A.S.", appartenuta al tre volte campione del mondo, morto a 34 anni in un incidente sul circuito di Imola a San Marino il 1° maggio 1994. Il casco Bell non è quello indossato da Senna durante quella fatale gara. Ma è uno dei tre o quattro che aveva con sé all'inizio della stagione 1994 in Brasile, Giappone e Imola, afferma Jack. «Senna lo indossò sicuramente in Brasile durante il weekend di gara. Ma il casco viaggiò con la squadra per il secondo appuntamento del Gran Premio del Pacifico e per Imola, in questo ultimo weekend di gara», ha detto Jack.

«Fu l'unico weekend di gara in cui indossò il casco con il logo di Senna. Quindi questo fu aggiunto per Imola, il che è significativo perché significa che era presente anche lì. Ed è incredibile pensare che faccia parte della sua vita e della sua storia». A riprova di ciò, Jack ha mostrato foto e video di quel periodo, che sono stati confrontati e analizzati utilizzando un software di riconoscimento, insieme a lettere di autenticazione, numeri di serie e lettere del produttore Bell e del venditore giapponese. Jack, Ceo di una collezione di cimeli del motorsport, si è rifiutato di rivelare quanto ha pagato per l'oggetto, ma ha insistito sul fatto che "è chiaro che si tratta di un casco da un milione di dollari».

Tuttavia, nonostante abbia già ricevuto offerte allettanti, anche dall'interno del paddock di F1 a Suzuka, Jack ha affermato che non venderà il casco... per ora. «Adoro possederlo. Sono orgoglioso di averlo. Sono prima di tutto un appassionato collezionista. È così che ho iniziato l'attività", ha detto il 46enne. «Quindi per me è un sogno. Cosa comprerei con quei soldi? Un pilota di Formula 1, che resterà anonimo, mi ha detto: 'E se ti dessi un milione di dollari per comprarla qui nel paddock questo fine settimana?' E io ho risposto: 'No, non è in vendita'".