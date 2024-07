F1, Cesare Fiorio: «Prendere il team Andretti sarebbe un bene per Circus. Solo 10 team è disposizione che non capisco»

«Quella dei 10 team è una disposizione che veramente non capisco, e sicuramente se potessi contrastarla lo farei, perché ho corso con la Formula 1 che aveva sempre 12 squadre, adesso è ridotta a 10, e anziché tornare a 12 stanno imponendo questa scelta di non prendere Andretti che sarebbe una cosa molto buona per la Formula 1». Lo ha affermato Cesare Fiorio, direttore sportivo della Scuderia Ferrari di F1 tra gli anni '80 e i '90, a margine della cerimonia del Premio Internazionale Fair Play Menarini. Fiorio, che ha ricevuto il Premio, ha commentato anche il ritorno nel Circus di Flavio Briatore con la Alpine.

«E' una persona molto in gamba - ha detto - che io stimo molto, ho lavorato per lui quando avevo finito con la Ferrari, con le barche, lui mi ha chiamato per dirigere la Ligier e io sono andato in Francia, mentre lui dirigeva la Benetton. Voleva anche che andassi con lui alla Benetton, e io in Inghilterra non ci volevo andare. Con la Ligier abbiamo recuperato una squadra che era nelle ultime posizioni, l'abbiamo fatta arrivare quinta nel mondiale su dodici squadre c'erano, e abbiamo anche vinto la gara più importante dell'anno, a Montecarlo nel 1996».