F1, Circus sbarca alla Darsena di Milano, festival della velocità in città fino a sabato

MILANO - Il rombo dei motori, accelerazioni, staccate, perfino un piccolo incidente, con Sebastian Vettel che ha danneggiato l’alettone anteriore della Ferrari in una curva. C’è l’essenza della Formula 1 nello spettacolo andato in scena per la prima volta sulle strade del cuore di Milano, davanti a diverse migliaia di appassionati, i più in maglia rosso Ferrari, già in clima Gran Premio in vista della gara di domenica a Monza. Gli applausi più caldi per Vettel e l’altro ferrarista, Kimi Raikkonen, ma anche per i piloti dell’altra scuderia di casa, la Sauber Alfa Romeo, Charles Leclerc e Marcus Ericsson.

«Dall’inizio del 2017 vogliamo riavvicinare i fan alla Formula 1, con queste iniziative in città chiave» ha notato Ellie Norman, direttrice del marketing di Formula 1, e a sentire gli organizzatori l’atmosfera respirata a Milano era di gran lunga più calda da quella di altre tappe, come Shanghai o Marsiglia. L’esibizione dei piloti sul circuito, 1,4 chilometri di strada lungo la Darsena dei Navigli, asfaltata ad hoc dagli organizzatori, è stata preceduta da una sfilata di auto storiche, incluse alcune della Polizia di Stato, fra cui la Ferrari 250 GT/E nera del 1962, utilizzata dal famoso maresciallo Armando Spatafora, la Alfa Romeo Giulia 1600 Super e la Giulietta 1300 T.I.