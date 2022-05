F1, Circus sfida Nascar e Indy: Usa regno della velocità. A Miami parte anche stagione delle W Series

MIAMI - La tradizione motoristica a stelle e strisce stile ‘stuntman’ contro la Formula 1 d’oltre oceano, in un week-end a tutta velocità per gli Stati Uniti. Mentre Liberty Media le sta provando tutte per ingolosire il grande pubblico americano con il Circus targato Red Bull, Ferrari e Mercedes a Miami in questo fine settimana e a Las Vegas nel 2023 insieme all’ormai tradizionale Gp di Austin in Texas, nello stesso week-end si correrà una delle tappe del campionato Nascar 2022 che in calendario presenta corse sugli anelli del mito delle quattro ruote come Daytona e Indianapolis. Domenica la Formula 1 sbarcata in Florida dovrà vedersela in termini di richiamo per il pubblico americano con la Cup Series del campionato Nascar che si correrà sul velocissimo anello di Darlington, nella Carolina del Sud. Ferma ai box invece la Formula Indy dopo quattro gare dall’inizio della stagione e in vista delle prossime corse, il 14 maggio il Gmr Grand Prix e il 29 maggio la attesissima 106/a edizione della 500 miglia di Indianapolis.

Oltre alla Formula 1 sul circuito cittadino di Miami lungo 5,41 km intorno all’Hard Rock Stadium, tempio dei Miami Dolphins del Football americano, scatterà anche la terza stagione della W Series, il campionato femminile di monoposto. Si tratta di una serie per sole donne delle quattroruote, che nelle sue prime edizioni ha visto trionfare la britannica Jaime Chadwick e vedrà complessivamente scendere in pista le monoposto in ben 8 location differenti: anche in Europa a Barcellona (21-22 maggio), Silverstone (2-3 luglio), Le Castellet (23-24 luglio) e Budapest (30-31 luglio). Il GP di Miami è il secondo statunitense dopo il tradizionale appuntamento di Austin, previsto per il 23 ottobre. È un ritorno al passato per la Formula 1, che negli anni ‘80 del secolo scorso tentava in tutti i modi di sfondare negli USA, con più gare in una stagione. Risale al 1984 l’ultimo anno con due GP sul suolo statunitense (Detroit e Dallas), mentre nel 1982 ci furono addirittura 3 gare: Long Beach, Detroit e Las Vegas, un obiettivo a cui la F. 1 punta chiaramente per gli anni venturi con il ritorno in pista dal 2023 di Las Vegas.

In alcuni casi la presenza della F. 1 fu un pò forzata dal punto di vista logistico: il caldo insopportabile di Dallas o Phoenix non rese la vita facile ai piloti. Oppure l’appuntamento di Detroit, non molto amato dai locali: vedevano il traffico della metropoli, già critico, paralizzato dalla presenza del Gran Premio.